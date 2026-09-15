Sánchez desprecia a un ceutí que le acusa de estar acojonado con Marruecos y es incapaz de responderle

Pedro Sánchez fue este lunes por la noche a El Intermedio a que El Gran Wyoming le hiciera una entrevista masaje, la tercera en ocho días, intentando dar la vuelta a unas encuestas cada vez más desastrosas, salvo las de su amigo Tezanos, y en medio de una crisis de Estado provocada por la nefasta gestión de la invasión de Ceuta desde Marruecos que se produjo a finales de julio.

Sánchez, con la complacencia del Gran Wyoming, se dedicó a defender su gestión, evitó asumir algún tipo de responsabilidad, arremetió contra Juan Jesús Vivas y la juez María Tardón y, como en la pandemia, prometió a los ceutíes que saldrían más fuertes de esta crisis, eso sí, en un plazo de tres meses.

Una pregunta molesta

Sólo una pregunta de un ceutí puso en aprietos al presidente del Gobierno, pregunta a la que con su condescendencia habitual prefirió no responder, despreciando las preocupaciones legítimas de un ciudadano que lleva más de 40 días viendo la degradación de su ciudad y la inacción de un Gobierno que ha sido incapaz de hacer frente a lo que, en un primer momento, el propio presidente Sánchez denominó violación de la integridad territorial. Una pregunta, la de Antonio, que, por otra parte, se hacen no sólo la inmensa mayoría de los españoles, sino también la oposición e, incluso, los partidos que sostienen a Sánchez en Moncloa. A saber: ¿qué sabe Marruecos de Sánchez para que su actitud hacia el vecino del sur sea tan sumisa?

La pregunta que le hizo Antonio, el vecino de Ceuta, fue la siguiente: "¿Qué te pasa que estás acojonado con el gobierno vecino? Que tiene a Ceuta abandonada y por qué motivo. Dilo. Porque esto va a salir. Algún día tendrá que salir. La Historia ya lo dirá".

🔴 La respuesta de Sánchez a un vecino de Ceuta: "A lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos"pic.twitter.com/La9pmd9mRJ — Libertad Digital (@libertaddigital) September 15, 2026

Sandra Sabatés le recuerda a Sánchez su ¨tibieza con el régimen de Mohamed VI¨ frente a la contundencia mostrada con Donald Trump o Benjamin Netanyahu. Sánchez, ignora por completo la pregunta que le acaba de hacer Antonio, el ciudadano ceutí, y habla de que las relaciones con los vecinos deben basarse en el respeto y no en elucubraciones, pero que, cuando ha tenido que ser duro, él lo ha sido (en referencia a Trump y Netanyahu).

A continuación, utiliza la pregunta de Antonio para dar una de las respuestas más hilarantes y sorprendentes de toda la noche: que lo del espionaje de su móvil ha sido un bulo que vale para una serie de Netflix, "pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos". No sólo no contesta a Antonio, sino que le acusa de hacerse eco de bulos, cuando el espionaje de su móvil fue denunciado por él mismo y su Gobierno.

Después de no contestar a Antonio, en tono condescendiente y profesoral le hace una pregunta, que aprovecha para atacar a los partidos de la oposición: los que piden que rompamos relaciones con Marruecos, dice Sánchez, agravan la situación, porque impiden que retornen una amplia mayoría de los inmigrantes que entraron en Ceuta a el 30 y el 31 de julio y lo que hacen es "enquistar el problema". Puro sanchismo.