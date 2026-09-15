Sindicatos policiales piden a la Audiencia Nacional que paralice el realojo de inmigrantes en el puerto de Ceuta

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), uno de los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional, ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Ministerio de Transportes que autoriza el uso de unos 16.000 metros cuadrados del Puerto de Ceuta para levantar un campamento temporal destinado a cerca de 1.000 inmigrantes que llegaron a la ciudad en el asalto masivo del pasado mes de julio.

Ha reclamado medidas cautelarísimas para detener de inmediato la propia instalación y su posterior puesta en funcionamiento mientras no se acrediten las condiciones de compatibilidad con la actividad portuaria, protección, emergencias y prevención de riesgos laborales. Si el campamento ya estuviera parcialmente instalado, el SUP ha pedido que se frene cualquier ampliación y que no se produzcan nuevas derivaciones adicionales de personas hacia este emplazamiento.

La organización policial centra sus críticas en la elección del recinto portuario, que considera una infraestructura crítica. El SUP advierte de que en su entorno existen instalaciones relacionadas con combustibles, energía y otros servicios esenciales, y denuncia que no ha tenido acceso a los informes técnicos y de seguridad que justificarían la ubicación. Para el sindicato, esa falta de información impide comprobar que el dispositivo reúna las garantías necesarias.

El SUP ha añadido que los incendios registrados recientemente en distintos asentamientos de Ceuta refuerzan la necesidad de estudiar antes los riesgos de incendio, evacuación y respuesta ante una emergencia. La evaluación, ha sostenido en su recurso, debe proteger a las personas acogidas, pero también a usuarios y trabajadores del puerto y a los policías llamados a intervenir. La preocupación sindical se extiende así a toda la cadena de seguridad del recinto.

El sindicato ha insistido en que su recurso ante los tribunales no pretende cuestionar la asistencia humanitaria a los inmigrantes que asaltaron el perímetro de Ceuta este verano, sino las condiciones y el lugar elegidos para prestarla. "No cuestionamos la atención humanitaria. Cuestionamos que se improvise una ubicación de estas características sin acreditar previamente todas las garantías de seguridad", ha señalado el sindicato

Como alternativa al emplazamiento portuario, el sindicato ha planteado recurrir temporalmente a un buque-hotel, una fórmula que, a su juicio, permitiría reducir la presión sobre la ciudad y evitaría concentrar a un millar de personas en una zona con actividad e instalaciones estratégicas. La propuesta forma parte de las medidas que el SUP asegura haber trasladado oficialmente a las administraciones competentes para buscar una respuesta diferente.