Sofía Puente ve una "especie de conspiración" en torno a la Ley de Nietos: "Soy la hermana de quien soy"

Sofía Puente, la autora de la instrucción de la Ley de Nietos que abrió la puerta a la nacionalización de todas las personas que salieron de España entre el 18 de julio del 1936 y el 31 de diciembre de 1955 y sus descendientes, acudió este lunes al programa de TVE Malas Lenguas a defender su actuación y también a poner en duda la "imparcialidad" de los jueces en medio de la ofensiva del Gobierno contra el Poder Judicial por la reciente decisión del Supremo de suspender las inscripciones en el censo de los nacionalizados sin acreditar exilio.

Sofía Puente aseguró ante Gonzalo Miró y Esther Palomera que lo único que se pretendía con su instrucción era "facilitar la acreditación de la condición de exilio, difícil de acreditar". Y achacó la polémica a que "estamos en una corriente trumpista de que hay que deslegitimar los resultados electorales y el sistema". "Si en 2027 gana el PP, aquí no ha pasado nada, pero si puede ganar el PSOE, se agitará la campaña del fraude", aseveró.

✍ Sofía Puente nos habla de la Ley de nietos al detalle: 💬 "Esa presunción de exilio pretendía facilitar la acreditación de esa condición que es muy difícil.

Los españoles en el exterior participan de manera minoritaria en los procesos electorales. Esta ley va… pic.twitter.com/YdKuW4bG7N — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) September 14, 2026

Puente, objeto de una nueva querella, alegó que "la ley lo que hace es reconocer derechos" y que "en la instrucción e interpretación" de la ley "jamás se pensó en los votos". "Todo el mundo sabe que los españoles en el exterior no votan: participan de manera minoritaria", señaló Puente, para quien los que solicitan la nacionalidad lo hacen "por razones sentimentales, nostálgicas".

Afirmó que está "exactamente igual de tranquila" que con el proceso, sobreseído, de 2024, abierto con el mismo motivo y se refirió al Supremo: "Siempre se habla de la independencia judicial y es muy importante que los jueces resuelvan sin presiones internas y externas, pero jamás hablamos de la imparcialidad, que el ciudadano perciba que se resuelve con objetividad, desde la distancia y la imparcialidad. Muchas veces esa apariencia está totalmente quebrada", dijo en la estela del resto del Gobierno.

🔸 "Siempre se habla de la independencia judicial y es muy importante que nuestros jueces resuelvan sin presiones internas y externas pero jamás hablamos de la imparcialidad, de lo importante que es que el ciudadano perciba que se resuelve con objetividad y muchas veces, esa… pic.twitter.com/Ctf69zBkIr — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) September 14, 2026

También aludió a su hermano: preguntado por Palomera sobre si estaría "en el foco" si no fuera familia de Óscar Puente, Sofía Puente aseguró que si no fuera así la discusión "habría discurrido por términos estrictamente jurídicos. En derecho todo es interpretable".

"Soy la hermana de quien soy y todo esto forma parte de esta especie de conspiración según la cual todos somos instrumentos al servicio del sanchismo", afirmó Puente jactándose de que "hace treinta años que soy fiscal" y que dentro de su mundo, "él es el hermano de Sofía Puente".