Ceuta no se resigna a estar invadida por miles de inmigrantes irregulares, no se resigna a la inacción del Gobierno y a una gestión ineficaz que les impide hacer vida normal y que vive en una situación límite. La sociedad ceutí es una sociedad ahora mismo en pie y totalmente movilizada.

Ayer, mientras el presidente del Gobierno no sólo justificaba su gestión de la crisis en El Intermedio sino que despreciaba a un ceutí, Antonio, que le hizo una pregunta incómoda sobre por qué estaba "acojonado" con Marruecos, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, era entrevistado en El Hormiguero por Pablo Motos, donde culpó claramente a Marruecos de la invasión y criticó la "sumisión" de Sánchez frente a Mohamed VI.

Aprovechando la entrevista, los ceutíes decidieron organizar una acampada reivindicativa y plantar una pantalla gigante en la Plaza de los Reyes para seguir la entrevista del presidente de la ciudad autónoma que está viviendo momentos muy difíciles.

Tal y como informa El Faro de Ceuta, "la ciudad no se rinde, los ceutíes no dejarán de luchar por su ciudad, por recuperar su normalidad". Y este lunes lo han hecho de una forma especial "con una acampada reivindicativa y simbólica en la Plaza de los Reyes desde las 18:30 horas —horas antes de que empezase la entrevista de Vivas en El Hormiguero—. Tiendas de campaña, sillas de playa, neveras, banderas de España y de Ceuta y camisetas con mensajes como 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende' han ocupado este lugar". Y añade el medio local: "Esta forma de manifestación busca reproducir precisamente los asentamientos que se han instalado en distintos puntos de la ciudad durante las últimas semanas habilitados para inmigrantes. En esta ocasión, son los propios ceutíes quienes han decidido ocupar el centro de la ciudad para reclamar sus derechos, sus libertades y, sobre todo, recuperar la vida que tenían antes de la crisis".

El momento culminante se produjo con el inicio del programa de Pablo Motos, donde se pudieron escuchar gritos contra el delegado del Gobierno pidiendo su dimisión y aplausos y gritos de "presidente, presidente" para Juan Jesús Vivas.

En cuanto a las audiencias, la intervención de Vivas en El Hormiguero barrió a la de Sánchez en El Intermedio.