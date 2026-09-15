Una médico de Ceuta, contra Mónica García: "Nos están invadiendo el hospital, que nos pida perdón a todos los ceutíes"

La presión en las urgencias de Ceuta no afloja. Susana Ascaso, médico de este servicio, ha contado este martes en La Noche de Cuesta, de esRadio, cómo están afrontando los profesionales el aumento de la actividad tras la llegada masiva de inmigrantes el pasado mes de julio.

"Bueno, pues un poco, bastante cansados ya de esta situación que se está manteniendo en el tiempo y nos tiene un poco extenuados a todos nosotros", ha explicado Ascaso, que hace dos guardias a la semana además de su turno. La situación, ha insistido, no es solo suya: "En ese ritmo vamos todos, que no solo yo".

La médico también ha advertido de que ya empiezan a producirse bajas entre los profesionales. "Nosotros también somos personas y también sufrimos y nos cansamos y nos agobiamos y estamos estresados y entonces pues eso repercute mucho en la calidad asistencial y en nosotros como personas para poder atender a los pacientes". La conclusión de esta situación, en palabras de la entrevistada, ha sido muy clara: "Si yo no estoy bien, no puedo atender a ningún paciente bien".

Al hablar de datos concretos, Ascaso ha limitado su diagnóstico al servicio de urgencias, donde trabaja: "La demanda asistencial se mantiene, tenemos más del doble de asistencia diaria. Ayer tuvimos una asistencia de 380 pacientes, más de la mitad de ellos son migrantes".

La actividad, según ha relatado, se mantiene durante todo el día y aumenta especialmente por la noche, cuando llegan más pacientes. "Por la noche vienen todavía más, sobre todo con heridas de arma blanca, puñetazos, fracturas. Por la noche se pelean mucho, se roban entre ellos y entonces pues hay disputas. Imagínese usted si llevamos todo el día trabajando y la noche continúa a la misma intensidad, pues la verdad es que se hace bastante agotador", ha aseverado.

El problema, según Ascaso, es que el incremento de pacientes no ha ido acompañado de un aumento equivalente de la plantilla. "El equipo no, el equipo seguimos siendo los mismos". Ha explicado que se ha contratado a un médico para una zona de triaje de inmigrantes y a tres médicos que trabajan a turnos para atender patologías leves, aunque hay momentos en los que no hay nadie en ese dispositivo y los pacientes entran en el circuito habitual.

Además, ha señalado que parte de la plantilla está de vacaciones y que, aunque ahora existe una lista de médicos, no entiende por qué no se realizan más contrataciones. "La verdad que estamos muy deficientes de personal, ya lo estábamos antes y ahora pues con esta situación pues todavía más insostenible".

Un nuevo foco de varicela

Durante la entrevista también ha hablado de la aparición de infecciones. "Las condiciones de vida que mantienen aquí el hacinamiento, la falta de aseo, pues sí que favorece las infecciones y las epidemias", ha señalado. Según su relato, el hospital ha tenido una epidemia de una bacteria que provoca gastroenteritis y que obligó a ingresar y aislar a pacientes en un área de catástrofe. Ese foco ya está controlado, pero la zona vuelve a utilizarse ahora por un nuevo brote de varicela.

"Ahora tenemos bastantes pacientes ingresados y muchos más que nos han comentado que en el hospital Trampolín, que están allí, que no sé si al final acabarán llegando aquí. A día de hoy, a las ocho y media de la mañana que se abrió el hospital, había nueve pacientes ingresados", ha respondido.

Pide el perdón de Mónica García

Las declaraciones de Ascaso llegan pocos días antes de la huelga convocada por médicos y enfermeros de Ceuta para el próximo 24 de septiembre. Cemsatse, el sindicato con mayor representación en la ciudad, ha manifestado su absoluto rechazo a las afirmaciones de Sanidad en las que se niega la situación de emergencia. Este jueves también hay convocadas protestas en Ceuta y está previsto que la ministra de Sanidad, Mónica García, viaje a la ciudad.

Preguntada sobre qué le diría, Ascaso ha respondido: "Para empezar, en primer lugar, que me parece lo más prioritario e importante, es que nos pida perdón a todos los ceutíes y a los médicos en particular". Después, le reclamaría que conozca la situación real del hospital y llegue con soluciones concretas: "Que no la maquillen con datos infundados o no concretos y en función de eso, que venga con los deberes hechos, con el fin de aportar".

Entre esas soluciones, dos peticiones. La primera, más médicos: "Nosotros le estamos pidiendo, fundamentalmente, médicos para trabajar porque estamos extenuados y eso es una realidad". La segunda, sacar parte de la atención a los inmigrantes del hospital mediante un sistema específico. "Le estamos pidiendo que monten un sistema de carpas, de hospital de campaña, de lo que sea, para atender a estos migrantes fuera del sistema hospitalario porque nos están invadiendo el hospital y nos lo están sobreforzando, porque a ella no le gusta hablar de colapso", ha concluido, en referencia a la ministra.