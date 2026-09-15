Una policía nacional planta cara a las palabras de Sánchez: "Perdone, la humanidad la llevamos de serie"

Los seis policías nacionales que se encontraban en la frontera de Ceuta durante la entrada masiva de inmigrantes del pasado mes de julio recibieron como única instrucción "abrir la puerta". Sobre esta orden ha hablado este martes en La noche de Cuesta, de esRadio, la portavoz de JUPOL, Laura García.

"Marlaska tenía conocimiento pleno de lo que iba a suceder y no puso ningún refuerzo allí. Había seis compañeros de Policía Nacional, y entre seis y ocho compañeros de Guardia Civi. ¿Qué sucedió? Que vino la avalancha y bueno, lo que ha dicho Pedro Sánchez, que tiene poca vergüenza porque traslada esa responsabilidad a los compañeros que lo único que pudieron hacer allí es salvar su vida para no morir aplastados por al menos 80.000 personas y decir que optaron por la humanidad".

La Policía Nacional ha sostenido que sus compañeros se encontraron ante una situación que desconocían y que no tenían capacidad para decidir por qué se les estaba dando aquella orden: "Imagínense, no saben nada y de repente ven 80.000 personas. Cuando te dan una orden, muchas veces no sabes por qué, no sabes si es para bien, si es para mal, si es para evitar un mal mayor, no lo sabes. Los compañeros hicieron lo que se les dijo con buena fe, pero claro, una vez que vemos lo que ha sucedido, la gravedad es extrema".

García ha señalado como responsable de esa directriz directamente al delegado del Gobierno en Ceuta, del cual han pedido su dimisión, que fue el que dijo "que no se hiciera absolutamente nada para impedir la entrada de los invasores".

Uno de los puntos que más ha criticado es el relato de Pedro Sánchez de que los policías españoles de la frontera "optaron por la humanidad". "¿Es que duda usted de la humanidad de mis compañeros, que ese día pues dijeron 'hoy vamos a optar por la humanidad'? No, perdone, la humanidad la llevamos de serie, que nuestra vocación de servicio la llevamos muy dentro. Sabemos que nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia, que no sea servir a España, servir a los ciudadanos y que por intereses políticos se empiecen con estos relatos y como siempre utilizan a la Policía, pues hombre, ya vale", ha contestado al presidente del Gobierno.

García también ha puesto el foco en Marruecos y en la información que existía antes de la llegada de la avalancha. En referencia al país, ha afirmado que "no se mueve absolutamente nada en Marruecos sin que Mohamed VI o lo haya dicho o lo haya ordenado". En este contexto, ha defendido la información recogida en el informe del CNIP para la juez y ha añadido: "Es en quien nosotros confiamos, que es el servicio de inteligencia de nuestros compañeros y que no se deben a nadie más que al servicio a España".

A su vez, la portavoz ha considerado que, una vez recibidos los avisos, había margen para reforzar la frontera. "Fíjate si había tiempo para que se desplazaran allí muchos más militares y que fueran a reforzar la frontera, por lo menos como efecto disuasorio, como mínimo, porque no es lo mismo ver una frontera donde no hay absolutamente nadie que de repente ver una frontera llena de policías nacionales, guardias civiles y un Ejército. Es que el efecto disuasorio también funciona en seguridad".

Sobre la situación actual, García ha cifrado en unos 30 los agentes de extranjería desplazados y en unos 250 los efectivos de orden público, entre UIP y UPR, aunque ha recordado que tienen que repartirse entre turnos y descansos. Por eso, el número disponible simultáneamente es bastante menor.

Además, asegura que la presión sobre los agentes continúa: "La malla, nuestra emisora, no para. No para, es que el incremento de llamadas, que hay más de 200 a diario, y bueno, las noches que estamos viviendo, las peleas, las reyertas, que prácticamente se matan entre ellos en el Trampolín, y es que los incendios también ahora, que ahora les ha dado por quemar Ceuta, y los avisos no paran, y claro, los efectivos son los que son, llegan hasta donde llegan".