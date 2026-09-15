La presión vecinal ante la invasión marroquí que sufre Ceuta ha dado un paso más. Un grupo de residentes de la ciudad autónoma ha instalado en la céntrica Plaza de los Reyes —frente a la sede de la Delegación del Gobierno— una recreación de las chozas y mercadillos del asentamiento de la playa del Trampolín. Se trata de una protesta simbólica con la que denuncian la inacción de las autoridades tras la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos registrada a finales del pasado mes de julio.

La iniciativa, impulsada por el vecino Emilio Muñoz, reproduce con tiendas de campaña, cañas y hojas verdes los refugios improvisados que proliferan en el litoral ceutí. La instalación incluye además una pancarta en forma de sobre con el lema "Hay una carta para ti", dirigida explícitamente al delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano. Muñoz ha anunciado su intención de permanecer acampado de forma indefinida hasta que la ciudad recupere la normalidad.

Un mes y medio sin dormir

El promotor de la protesta, que vive justo enfrente de la zona afectada, describe un escenario insostenible. "Llevo alrededor de un mes y medio sin poder dormir tranquilo. Es una locura, es horroroso; no tengo palabras para describir lo que es aquello", ha denunciado, criticando que ningún alto cargo del Ejecutivo central se haya desplazado a la playa para comprobar sobre el terreno el deterioro de la convivencia.

La acción reivindicativa comenzó durante la concentración organizada este lunes para seguir en directo la intervención del presidente ceutí, Juan Vivas, en el programa El Hormiguero. Durante la jornada se montaron también puestos simulando la venta ambulante y los servicios ilegales que se han consolidado en el asentamiento.

Miedo a la cronificación del problema

Los vecinos denuncian el riesgo de que esta situación se acabe "cronificando" e invisibilizando por parte de los ministerios competentes. Por ello, confían en articular turnos entre los ciudadanos para mantener la presencia frente a la Delegación del Gobierno. "Ahora mismo solo hay dos tiendas, pero espero que vayamos sumando apoyos hasta llenar la plaza", ha asegurado Muñoz, quien afirma haber recibido muestras de respaldo de numerosos viandantes e incluso gestos de cortesía de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desplazados al lugar.

El asentamiento del Trampolín se ha convertido en el principal foco de tensión ciudadana y política en Ceuta. Según estimaciones del propio Gobierno autonómico, solo en ese punto de la costa malviven unas 4.500 personas, una cifra demoledora que mantiene en jaque a los servicios públicos y sobre la que el Ejecutivo local lleva semanas exigiendo un desalojo e intervención inmediata al Gobierno central.