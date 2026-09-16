Álvarez de Toledo ridiculiza a Albares por Ceuta: "Ni el inspector Clouseau"

Durante la sesión de control, monopolizada de nuevo por lo que está ocurriendo en Ceuta, uno de los rifirrafes más intensos fue el de Cayetana Álvarez de Toledo con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que optó por sacar pecho de la gestión del Gobierno en una gravísima crisis cuya solución alargan ya hasta Navidad.

Álvarez de Toledo arrancó el debate preguntando por Ucrania y las intenciones del Gobierno de supeditar su apoyo a la entrada en la UE a la oficialidad del gallego, euskera y catalán, una de las exigencias de Junts que el Gobierno sigue sin arrancar a Bruselas pese a su insistencia. "¿Van a vetar la entrada de Ucrania para pagar a Puigdemont?", le espetó la diputada popular. Albares se defendió diciendo que "por supuesto somos favorables a que Ucrania entre en la UE" e incluso destacó que las negociaciones arrancaron con la Presidencia española y "con mi impulso personal", afirmación que suscitó risas en parte de la bancada.

El ministro atacó luego al PP por, dijo, estar pidiendo a gobiernos de derechas en Europa que frenen la oficialidad del catalán. "El ministro de Asuntos Exteriores de Italia", con el que, dijo, "se abrazan", es "uno de los máximos frenos para que no sean todavía oficiales. ¿Se lo han reprochado? Yo sí. ¿Le han reprochado que ayer pusieran controles indignos" a los españoles? Yo sí. ¿Lo van a hacer ustedes?", afirmó en alusión a la suspensión de Schengen, prorrogada este martes.

Álvarez de Toledo respondió al ministro hilando la maniobra con Ucrania, "corazón de Europa", citando al propio Albares, con Ceuta, que también se ganó el mismo apelativo por parte del ministro. "Ustedes no tienen corazón, ni cabeza, ni coraje", señaló lamentando cómo cuando Carles Puigdemont "exige" y Marruecos "amenaza", el Gobierno "obedece". "Chantajean al país que muere por defender sus fronteras y se deja chantajear por quien ataca las nuestras. Venden a Ucrania para sostener a Sánchez" y "rinden Ceuta para contentar a Rabat", dijo la diputada, que luego pasó a repasar la gestión del ministro tras la invasión.

"Lo contó usted mismo: llamé a mi homólogo marroquí, le pregunté si habían sido ellos. Dijo: 'Me dijo que no'. Y usted cerró el caso. Ni el inspector Clouseau", se mofó Álvarez de Toledo, denunciando cómo "encima se cuelga medallas". "Dijo: 'Tenemos el récord de retorno': claro, tras un récord de invasores", señaló Álvarez de Toledo, que instó luego a Albares a pedir ayuda a Europa: "Pídalo, atrévase: no confunda la diplomacia con su claudicación".

También mentó Álvarez de Toledo la posibilidad alentada por Sánchez de una participación del imputado José Luis Rodríguez Zapatero en los mítines de la futura campaña socialista: "Estamos expectantes", dijo, ante la posibilidad de un mitin de Zapatero con Albares. "Uno cubierto de joyas, otro de condecoraciones. Dos héroes nacionales", zanjó.