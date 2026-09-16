Josep Borrell choca con el Gobierno sobre la Ley de Nietos: "Derecho a voto y nacionalidad no van juntos"

El Gobierno y el Partido Socialista están completamente desatados contra la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la inscripción en el censo electoral de los nuevos nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Una decisión que ha llevado a Óscar López a calificar la decisión del alto tribunal de "salvajada" y de "atropello democrático" y a señalar que detrás de la misma está el expresidente José María Aznar: "Hay salvapatrias que están haciendo lo imposible para derrocar a este Gobierno, lo están haciendo y a mí nadie me va a sacar de la cabeza aquel grito del señor Aznar de que 'el que pueda hacer, que haga'", dijo Óscar López el pasado lunes, mostrándose preocupado porque haya "lobos solitarios" —un símil de reminiscencias terroristas— en la judicatura y "sectores" que atienden la llamada del expresidente del Gobierno del Partido Popular.

Palabras tan gruesas chocan con las de su compañero de partido, Josep Borrell, exjefe de la diplomacia europea, que en La Noche en 24 Horas de RTVE ha dejado bien claro que "derecho a voto y nacionalidad no van juntos".

🗣️ Josep Borrell (@JosepBorrellF), exjefe de la diplomacia europea, sobre la Ley de Nietos: "Derecho a voto y nacionalidad no van juntos".#LaNoche24h pic.twitter.com/FkxLMtYT5x — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) September 15, 2026

Algo evidente simplemente con analizar lo que ocurre en países de nuestro entorno. Sin entrar en el fondo del asunto que ha llevado al Tribunal Supremo a suspender temporalmente la llamada Ley de Nietos por ver en ella un "peligro fundado, real y serio" de afectar a la "objetividad" de las elecciones, Josep Borrell pone ejemplos en su intervención en RTVE "de países en Europa que distinguen claramente la nacionalidad del derecho al voto, y no de los menores".

En Alemania, si estás mucho tiempo fuera del país y no demuestras un vínculo con el mismo, pierdes el derecho al voto, ha señalado. Cita también Francia e Italia, que tienen circunscripciones específicas. También considera una contradicción hablar de "residentes ausentes", porque los nietos no han sido nunca residentes en España. "Pero eso de que el voto no se puede quitar a un nacional, hay países que lo hacen", ha reiterado durante su intervención y aconseja que es un tema que, por lo menos, exigiría un debate. Algo a lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no parece muy dispuesto si nos atenemos a la reacción a la decisión del Supremo y a los ataques a la oposición, agitando de nuevo el fantasma de la derecha y la ultraderecha quitando derechos a los ciudadanos.