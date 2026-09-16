Cae una red en Ceuta que exigía 6.000 euros a inmigrantes por cruzar a la Península

La Policía Nacional ha logrado desarticular una peligrosa organización criminal asentada en Ceuta, cuyo principal ámbito de actuación era el favorecimiento de la inmigración ilegal. Este grupo delictivo se aprovechaba sistemáticamente de la situación de extrema necesidad y vulnerabilidad en la que se encuentran los extranjeros recién llegados a la Ciudad Autónoma, con el único fin de lucrarse y obtener importantes beneficios económicos a costa de su desesperación.

La investigación policial ha sacado a la luz una red perfectamente jerarquizada. Los delincuentes imponían tarifas abusivas que podían alcanzar los 6.000 euros por llevar a cabo los traslados irregulares desde el territorio norteafricano hasta las costas de la Península. Para lograr este objetivo, la estructura criminal desarrollaba distintas funciones que abarcaban desde la captación inicial en las calles hasta el alojamiento, el cobro y la intermediación final.

Las pesquisas se pusieron en marcha tras detectarse una inusual y reiterada presencia de personas en las zonas comunes de un garaje comunitario situado en las inmediaciones de la barriada del Príncipe. Esta situación había generado una comprensible alarma entre los vecinos de la zona, al observar cómo decenas de individuos pernoctaban directamente en el suelo. Los espacios utilizados, que incluían plazas de estacionamiento y trasteros, carecían por completo de las condiciones mínimas de habitabilidad. En los momentos de mayor actividad, los agentes calculan que hasta una veintena de personas se hacinaban en estas precarias instalaciones.

El nivel de extorsión de la mafia rozaba la crueldad. Según las declaraciones recabadas, los responsables de la trama ofrecían estos infrahumanos alojamientos por cantidades que rondaban los 30 euros diarios, lo que suponía un desembolso de unos 900 euros mensuales. Las condiciones impuestas eran draconianas: elementos tan básicos para el descanso como colchones o mantas solo se facilitaban si se abonaba la totalidad del dinero. El abuso llegaba al extremo de exigir entre cinco y diez euros únicamente por permitirles realizar una carga completa de la batería de sus teléfonos móviles.

El entramado contaba con una clara distribución de roles para garantizar el éxito de sus operaciones clandestinas. Mientras un grupo de miembros se dedicaba exclusivamente a patrullar las calles para localizar y captar a los recién llegados, otros se encargaban de gestionar los pagos y de los desplazamientos hacia los zulos. Además, ejercían labores de vigilancia y control sobre aquellos que permanecían recluidos, conformando un sólido escudo de intermediarios para proteger a los cabecillas de la red.

Para perpetuar su impunidad, la organización recurría al terror. Los investigadores han comprobado que los inmigrantes recibían órdenes estrictas de ocultarse para evitar cualquier contacto con las Fuerzas de Seguridad. A esto se sumaban constantes amenazas de muerte y coacciones dirigidas contra las víctimas para imponer la conocida ley del silencio. Sin embargo, la valentía de algunos afectados que decidieron prestar declaración voluntaria ha sido clave para desmontar la estructura, lo que finalmente ha propiciado la detención de dos de los principales responsables en la Ciudad Autónoma.