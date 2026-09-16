Conde-Pumpido arremete ya contra el Supremo por suspender la Ley de Nietos: "Vulnera el derecho al sufragio"

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ya está atacando internamente al Tribunal Supremo por suspender temporalmente los efectos de la ley de nietos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo suspendía cautelarmente la semana pasada el impacto en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) generado por la ley de nietos. Todo ello, tras aceptar las medidas cautelares solicitadas por los denunciantes, Iustitia Europa y Vox.

Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital afirman que "Conde-Pumpido ya ha dejado clara su postura sobre la decisión del Supremo de suspender los efectos de la ley de nietos en el seno del Constitucional en los últimos días. El presidente del Tribunal de garantías ha afirmado sin ningún tipo de rubor por los pasillos del TC que esta decisión vulnera el derecho fundamental al sufragio, es decir, el derecho a voto".

"Conde-Pumpido ha realizado estas manifestaciones antes de cualquier deliberación y sin haber visto un solo papel de este asunto, ya que aún no se ha presentado ningún recurso ante el TC por esta cuestión", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "el presidente del TC ha mostrado ya un claro prejuicio hacia la decisión de la Sala Tercera del Supremo de suspender los efectos de la ley de nietos. Conde-Pumpido tendría que abstenerse en la futura deliberación cuando este asunto tenga que ser estudiado en un Pleno del Tribunal de garantías porque está mostrando una clara parcialidad. Es una falta de respeto al Constitucional y a los magistrados, a los que parece estar dando instrucciones sobre lo que tienen que votar en el futuro".

El artículo 23.1 de la Constitución Española establece que "los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal".

La sentencia de la Sala Tercera del Supremo previsiblemente no esté lista hasta después de navidades. Normalmente, los recursos se suelen resolver en un año, pero en este caso Vox presentó su recurso por vulneración de derechos fundamentales y esto recorta los plazos para resolver. Los argumentos esgrimidos por la Sala Tercera tras aceptar las medidas cautelares y paralizar la ley de nietos son muy contundentes. Por ello, aunque es un caso muy complejo, todo apunta a que la sentencia seguiría la misma línea marcada por el Supremo al suspender cautelarmente los efectos de la ley.

En su resolución, el Supremo justificó la suspensión temporal de los efectos de la ley de nietos en pos de preservar "la transparencia del proceso electoral y la confianza de la ciudadanía en sus resultados", ante la "magnitud" del aumento del censo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo recalcaba el "incremento extraordinario en el número de electores inscritos en el CERA". "Tal crecimiento genera un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral, causando entonces un daño irreversible", añadía.

Conde-Pumpido se prepara para avalar la ley de nietos

Tal y como publicó este diario, Conde-Pumpido prepara ya un nuevo 'golpe' en el seno del Tribunal Constitucional que preside para conseguir que Pedro Sánchez pueda ganar las próximas elecciones generales. El presidente del TC avalará la ley de nietos cuyos efectos ha dejado en suspenso temporalmente la Sala Tercera del Supremo.

Para ello, Conde-Pumpido puede tomar dos caminos antes de la celebración de las próximas elecciones generales del año 2027. La primera vía y más larga pasaría por que el TC avale un recurso de amparo que presente la Abogacía del Estado o la Fiscalía en nombre del Ejecutivo socialista. Dicho recurso de amparo sería presentado ante el Tribunal de garantías una vez el Supremo dictara su sentencia sobre este asunto, previsiblemente, después de las navidades. El citado recurso de amparo ante el TC solicitaría a su vez como medida cautelar que no se suspendiera la ley de nietos y siguiera vigente hasta la resolución definitiva del Constitucional. Dicha medida cautelar sería apoyada por la mayoría izquierdista del TC.

La segunda vía sería más rápida. No habría que esperar siquiera a la sentencia del Supremo. El Ejecutivo socialista presentaría en las próximas semanas un recurso de amparo ante el TC contra la decisión de la Sala Tercera del Alto Tribunal de haber suspendido cautelarmente los efectos de la ley de nietos. En este hipotético recurso, el Gobierno solicitaría ante el Constitucional como medida cautelar suspender la medida cautelar adoptada a su vez por el Supremo de paralizar la ley de nietos. De esta forma, Sánchez podría tener despejado el camino hacia las elecciones generales antes de las navidades.

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