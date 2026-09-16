Cuesta expone la "invasión" de Marruecos y fulmina a Marlaska por ocultar datos de delincuencia

Carlos Cuesta ha abordado en El Programa de Cuesta la crisis migratoria actual, centrando su discurso en la situación de Ceuta, el papel de Marruecos, los casos de espionaje en el Gobierno español y los datos oficiales de delincuencia desglosados por nacionalidad. El periodista ha combinado el análisis de la política exterior y de seguridad con una dura crítica a las resoluciones del Ministerio del Interior y a las declaraciones de responsables políticos como Fernando Grande-Marlaska y Mónica García.

La crisis de Ceuta y el factor Marruecos: "Una invasión con técnicas de guerra híbrida"

Cuesta ha iniciado su exposición calificando sin ambages la entrada de migrantes en la ciudad autónoma de Ceuta como un acto planificado por el reino alauita: "Lo de Ceuta es lo que es, una invasión dirigida por Marruecos. […] Han dicho que lo que ha ocurrido en Ceuta es una invasión con técnicas de guerra híbrida. Pues si hay un ataque, si hay una invasión, tiene que haber un atacante, tiene que haber un invasor. Bueno, pues el invasor y el atacante tan sólo puede ser Marruecos."

"Han dicho que lo que ha ocurrido en Ceuta es una invasión con técnicas de guerra híbrida. Pues si hay un ataque, si hay una invasión, tiene que haber un atacante, tiene que haber un invasor. Bueno, pues el invasor y el atacante tan sólo puede ser Marruecos" 🎙️ @carloscuestaLD pic.twitter.com/pw2An88Oot — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) September 16, 2026

El periodista vinculó el posicionamiento internacional hacia Rabat con las ramificaciones del caso Morocco Gate en Europa y las sospechas sobre el uso del software de espionaje Pegasus contra miembros del Ejecutivo español. Cuesta ha recordado las intrusiones registradas en mayo y junio de 2021 en los teléfonos móviles de Pedro Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, señalando la "destrucción" o sustitución del terminal del presidente.

Asimismo, cuestionó los intereses patrimoniales de exdirigentes socialistas en el país vecino: "Marruecos a unos los compra, a otros los coacciona, a otros los soborna. Y esto es lo que es y lo que está pasando en Ceuta. Una invasión programada por un país que se comporta como un país enemigo y contra el que deberíamos adoptar medidas durísimas".

Cuesta criticó además la gestión sobre el terreno, acusando al Gobierno de "perpetuar la invasión" mediante la creación de acampadas y campamentos adicionales en la ciudad autónoma —pasando de cinco oficiales a diez— y cuestionó el intento de ubicar una instalación en las inmediaciones del puerto de Ceuta, "una infraestructura crítica".

Inmigración y delincuencia: El análisis de los datos del País Vasco

Uno de los bloques centrales de la intervención se enfocó en el debate sobre la publicación de la nacionalidad de los detenidos. Cuesta ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de ocultar estas cifras al conjunto de la policía y a la ciudadanía para evitar la labor preventiva, contrastando esta posición con las actuaciones de la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra.

Para refutar las declaraciones de la ministra Mónica García —quien calificó de "xenófobo y falso" vincular migración con delincuencia—, el periodista ha desglosado las estadísticas oficiales de detenciones correspondientes al primer semestre de 2026 en el País Vasco.

De 5.050 personas detenidas en el semestre, 2.963 eran extranjeras (el 58,6%), en una región donde la población extranjera representa el 10,2% (y el 14,6% en la media nacional).

Delitos de libertad sexual: 107 detenidos totales, de los cuales 79 eran extranjeros (73,8%) .

107 detenidos totales, de los cuales . Robo con violencia: 326 detenciones, siendo 253 de extranjeros (77,6%) .

326 detenciones, siendo . Hurtos: 279 detenidos, 222 extranjeros (79,5%) .

279 detenidos, . Homicidios: 30 detenidos, de los cuales 22 eran extranjeros (73,3%) .

30 detenidos, de los cuales . Lesiones: 951 detenidos, 583 extranjeros (61,3%) .

951 detenidos, . Conducción bajo efectos de drogas/alcohol: 38 detenciones, 36 de extranjeros (94,7%).

Sobre el colectivo magrebí en particular, Cuesta subrayó que, representando un 1,8% de la población en el País Vasco, este grupo abarca "aproximadamente un tercio de todos los delitos".

"¿Esto es racismo? No, es sentido común. (…) Una persona no se desplaza de otro país por ser inmigrante. Se desplaza porque está en una posición de marginalidad... llegan a un entorno en el que en muchas ocasiones no consiguen un puesto de trabajo y acaban en el delito", ha explicado. "Lo que está haciendo Marlaska al privarle a la policía de esos datos es privarnos a todos los españoles de la posibilidad de que la policía refuerce los focos potenciales de delito".

Sostenibilidad del sistema y subsidios

Por último, el comunicador arremetió contra la política de subvenciones del Ejecutivo y la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), señalando que ha pasado de 500.000 beneficiarios durante la pandemia a 2,7 millones de perceptores en la actualidad.

Cuesta afirmó que la estrategia de regularizaciones masivas e incentivos económicos busca "desvirtuar el censo electoral" a favor de los partidos de izquierda, creando una bolsa de población dependiente de ayudas públicas a costa de los contribuyentes. Concluyó advirtiendo que la entrada descontrolada de personas sin capacidad de integración en el mercado laboral acabará por "hacer reventar el sistema del bienestar".