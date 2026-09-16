De las viviendas 'cohousing' al veto a las sujeciones: las 5 grandes novedades de la nueva ley de discapacidad

Más allá del reajuste de los trámites habituales y de las asignaciones automáticas de grado, la nueva ley de discapacidad y dependencia introduce reformas relativas a la organización de los cuidados, el uso de la tecnología y los derechos individuales.

El texto legal incorpora figuras normativas que hasta ahora carecían de respaldo explícito en el catálogo estatal de servicios sociales.

1. Fin a las sujeciones asistenciales salvo urgencia vital

La ley consagra como principio el derecho a recibir cuidados libres de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas en centros residenciales o de atención diurna. El uso de medidas restrictivas queda limitado de forma excepcional a situaciones de urgencia vital bajo estricto criterio profesional y supervisión médica, desplazando los enfoques asistenciales tradicionales.

2. Marco legal para el 'cohousing' y viviendas colaborativas

Se incorpora formalmente al catálogo del sistema el servicio de cuidados y apoyos en viviendas, destinado a regular las modalidades de convivencia en grupos reducidos. La ley cubre tanto los espacios con alojamiento e instalaciones compartidas como los modelos de convivencia autogestionada (cohousing), permitiendo la colectivización de las prestaciones económicas contratadas por los propios usuarios.

3. Salvaguardas en el uso de la inteligencia artificial

La reforma proyecta por primera vez el principio de accesibilidad universal sobre los sistemas digitales y la inteligencia artificial. Se obliga a los poderes públicos a vigilar los algoritmos utilizados en la asignación o gestión de recursos sociales para evitar sesgos que redunden en discriminación o exclusión de las personas con discapacidad.

4. Requisitos de idoneidad laboral y servicios esenciales

Para prevenir situaciones de vulnerabilidad, se exige como requisito obligatorio para el personal que trabaje en contacto habitual con personas con discapacidad o dependientes la certificación de no figurar en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y Trata de Seres Humanos ni en el registro de violencia doméstica y de género. Adicionalmente, los servicios sociales de atención a la dependencia pasan a estar declarados por ley como servicios esenciales en situaciones de emergencia o catástrofe.

5. Financiación de la accesibilidad mediante el régimen sancionador

El texto legal mandata la creación del Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, un instrumento financiero destinado a sufragar obras y adaptaciones en espacios comunitarios e inmuebles. La norma especifica que la recaudación obtenida por la aplicación de sanciones en materia de discriminación e inaccesibilidad se destinará directamente a nutrir las partidas de este programa público.