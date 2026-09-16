Descubren un piso patera en el centro de Ceuta con 24 inmigrantes ilegales en su interior

La Guardia Civil ha desplegado este miércoles un amplio operativo en un inmueble situado en pleno centro de Ceuta, en la calle Real, donde los agentes han localizado a 24 migrantes en situación irregular que se encontraban alojados en el interior de la vivienda.

La actuación comenzó pasadas las 9:00 horas y está siendo desarrollada por efectivos de la Compañía Fiscal y de Fronteras, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) y del Grupo de Información de la Guardia Civil. En el dispositivo también participa la Policía Local.

Los agentes han accedido al inmueble y han comenzado a sacar de forma escalonada a las personas localizadas en su interior. Los migrantes están siendo trasladados a dependencias policiales para proceder a su identificación y filiación.

Durante la mañana se ha podido observar la salida de varios extranjeros del edificio y su traslado en vehículos oficiales. Según las primeras informaciones, la mayoría serían de origen magrebí, aunque entre las personas localizadas también habría una mujer de origen subsahariano. Asimismo, entre los trasladados se encontraba un hombre que utilizaba muletas.

Un inmueble con numerosas personas en su interior

El operativo continúa activo y los agentes siguen inspeccionando las distintas dependencias del inmueble. Por este motivo, la cifra de personas localizadas podría variar a medida que avance la actuación.

Las primeras informaciones apuntan a que el inmueble era utilizado como alojamiento para personas que se encontraban en situación irregular en la ciudad. Las condiciones del interior han llamado especialmente la atención, con varias personas compartiendo espacios reducidos.

Entre las estancias inspeccionadas se encontraba una cocina en la que, según las informaciones obtenidas durante el operativo, residían varias personas. La actuación policial pretende determinar las circunstancias en las que se producía el alojamiento y quién se encontraba detrás de la gestión del inmueble.

Los agentes no han localizado por el momento al propietario de la vivienda ni a la persona que presuntamente pudiera estar encargándose de su explotación. La investigación deberá determinar ahora las posibles responsabilidades derivadas de los hechos.

La investigación busca al responsable

La Guardia Civil investiga si el inmueble formaba parte de una actividad destinada a proporcionar alojamiento a ciudadanos extranjeros en situación irregular a cambio de dinero. En caso de confirmarse los indicios, el responsable podría enfrentarse a un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La operación se produce en un contexto en el que las fuerzas de seguridad mantienen la vigilancia sobre distintos espacios utilizados como alojamientos irregulares en Ceuta. En estos inmuebles, según fuentes conocedoras de este tipo de situaciones, pueden concentrarse numerosas personas en espacios inicialmente concebidos para una ocupación mucho menor.

El fenómeno también ha sido objeto de actuaciones judiciales recientes. A principios de agosto, dos vecinos de Ceuta fueron condenados por alojar a inmigrantes en un garaje situado en la Avenida Reyes Católicos, en un procedimiento relacionado con este tipo de prácticas.

El operativo de este miércoles en la calle Real vuelve a poner el foco sobre estas viviendas y sobre las condiciones en las que pueden llegar a alojarse personas en situación irregular.

La Guardia Civil mantiene abierto el dispositivo mientras continúa la inspección del inmueble y la identificación de los migrantes encontrados. Será el resultado de las diligencias el que permita determinar el funcionamiento de la vivienda, la identidad de su responsable y las posibles consecuencias penales.