El cambio radical de Laura Rodríguez, la hija mayor de Zapatero

Laura Rodríguez Espinosa, hija mayor del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y de Sonsoles Espinosa, ha vuelto a aparecer ante las cámaras tres meses después de la imputación en la causa contra su padre, en la que también se investiga a su hermana Alba. La joven, de 33 años, y a la que se atisbó durante el registro a su empresa, What the fav, fue localizada este mes de septiembre por un reportero de El Programa de Ana Rosa, en Telecinco.

Laura fue grabada junto a su hermana Alba y apareció con una larga melena castaña y lisa, gafas de sol y varios tatuajes visibles en brazos y piernas. En las imágenes difundidas por Telecinco viste una camiseta negra de corte amplio que utiliza como vestido mientras pasea al perro. La prenda lleva estampado en la parte delantera el número "90's" en grandes letras de color claro.

La aparición de Laura permite comprobar su cambio de imagen respecto a las fotografías tomadas cuando todavía era adolescente. Desde entonces han pasado más de quince años y su aspecto ha evolucionado, aunque el negro sigue teniendo presencia en su vestuario.

La reacción de Laura, una de las hijas de Zapatero, ante nuestro reportero: saca el móvil para fotografiarle tras preguntarle por las joyas. #hijas #zapatero #joyas pic.twitter.com/Lwv3bV60Gi — El programa de AR (@programadear) September 14, 2026

De la Casa Blanca a una vida alejada de los focos

Laura y Alba Rodríguez Espinosa adquirieron una notable exposición pública en 2009, cuando acompañaron a sus padres durante su viaje a Estados Unidos. Las dos hermanas fueron fotografiadas junto a Barack y Michelle Obama durante una recepción celebrada con motivo de la visita de la familia Zapatero. Las imágenes tuvieron una amplia repercusión en España por la estética que lucían entonces las dos jóvenes, con vestidos negros y botas.

Las hijas de Zapatero en la Casa Blanca, Alba (izqda) y Laura (dcha).

Laura y Alba eran adolescentes en aquel momento y, desde entonces, han mantenido una presencia pública limitada, en un intento de discreción que ha saltado ahora por los aires con la investigación abierta por el juez Calama por múltiples delitos, entre el de tráfico de influencias a través de un entramado de empresas entre las que se incluiría la de sus hijas.

La fotografía de la familia junto al matrimonio Obama quedó vinculada a aquella visita de Zapatero a Estados Unidos y se convirtió en una de las imágenes más conocidas de la etapa del expresidente en La Moncloa.