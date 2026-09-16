El Congreso aprueba la reforma de dependencia, pero mantiene el límite de la ayuda a padres de niños con cáncer

El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente este miércoles la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que amplía los servicios y prestaciones destinados a estos colectivos y modifica los procedimientos para agilizar el reconocimiento de las situaciones de dependencia y discapacidad.

La iniciativa sale adelante sin buena parte de las enmiendas introducidas en el Senado por el Partido Popular y pactadas con otros grupos. Durante el debate, varias formaciones han criticado el veto del Gobierno a algunas de esas modificaciones, especialmente las relacionadas con la prestación CUME, destinada a progenitores que reducen su jornada para cuidar a menores con cáncer u otras enfermedades graves.

Más servicios y una atención centrada en la persona

La reforma plantea una ampliación de los servicios y prestaciones para las personas en situación de dependencia y para las personas con discapacidad. También busca que la atención tenga en cuenta la voluntad y las circunstancias de cada persona, incluidos sus deseos sobre dónde vivir y qué apoyos necesita.

Otro de los objetivos es reducir los tiempos administrativos asociados al reconocimiento de estas situaciones y facilitar el acceso a las prestaciones contempladas por la legislación.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha definido la reforma como una "refundación del modelo de cuidados en España". Durante su intervención, ha vinculado la aplicación de la nueva norma con la financiación adicional destinada a las Comunidades Autónomas.

Según ha señalado, gracias al real decreto de financiación convalidado por el Parlamento en julio, las Comunidades han recibido más de 517 millones de euros adicionales en dos meses. La previsión citada por el ministro es que esa financiación adicional alcance los 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027.

Bustinduy ha reclamado a las Comunidades que reduzcan las listas de espera a la mitad en 2027 y que desaparezcan en 2028.

Las enmiendas sobre la prestación CUME

Uno de los principales puntos de discusión durante el debate ha sido la prestación CUME, que permite a los progenitores reducir su jornada laboral para atender a menores con cáncer u otras enfermedades graves.

Entre las enmiendas aprobadas en el Senado que finalmente no se han incorporado figura una propuesta para eliminar el límite de edad de 26 años actualmente previsto para esta prestación.

El texto aprobado sí incorpora algunas modificaciones relacionadas con la CUME. Entre ellas se encuentran medidas para simplificar y agilizar su resolución y disposiciones destinadas a proteger a los trabajadores autónomos en la prórroga del permiso.

También se establece que la escolarización no pueda convertirse automáticamente en causa de pérdida de prestaciones.

Durante la sesión, varios grupos han cuestionado el veto a otras enmiendas. La diputada del Partido Popular Violante Tomás ha defendido las 45 modificaciones que su formación aprobó en el Senado y ha reclamado conocer cómo se financiarán los nuevos derechos.

Desde el Grupo Socialista, Inés Plaza ha acusado al Partido Popular de no haber negociado durante la tramitación en el Congreso y ha defendido que el Gobierno ya trabaja con las familias para abordar la ampliación de la CUME.

Críticas de varios grupos al veto

El rechazo a parte de las enmiendas del Senado ha sido compartido por distintos grupos que finalmente han respaldado la reforma.

Jordi Salvador i Duch, del Grupo Republicano, ha expresado un apoyo condicionado y ha criticado el veto a las modificaciones acordadas en la Cámara Alta. Junts también ha cuestionado que no se incorporasen propuestas sobre la CUME, el copago de pacientes con ELA o el IVA de determinados productos para personas con discapacidad.

EH Bildu ha considerado que la norma incorpora avances, aunque ha señalado que quedan pendientes cuestiones como la retroactividad de las prestaciones y la eliminación completa del copago.

El Grupo Vasco ha respaldado la reforma por su adaptación al artículo 49 de la Constitución y por los avances en materia de derechos, aunque también ha criticado el veto de las enmiendas del Senado.

Desde Podemos, Noemí Santana ha advertido de que los derechos reconocidos necesitan financiación suficiente y de que su aplicación no debería depender del territorio de residencia.

El BNG ha considerado positiva la aprobación, pero ha reclamado los recursos necesarios para garantizar las nuevas medidas. Sumar ha destacado, por su parte, que la reforma sitúa a la persona en el centro y respeta su voluntad sobre el lugar de residencia y los apoyos que necesita. Por su parte, Vox ha mantenido durante el debate su posición de que las normas deben dar prioridad a los españoles.

Coincidiendo con la sesión parlamentaria, varios cientos de personas se han concentrado frente al Congreso, convocadas por la Asociación de Familias con Cáncer y Enfermedades Graves (Asfacume), para reclamar cambios en la prestación CUME.