El demoledor escrito de la juez Biedma: la cloaca del PSOE contactó con clanes de narcotráfico para actuar contra ella

La juez de instrucción de Badajoz Beatriz Biedma ha señalado en su escrito que la cloaca del PSOE contactó con clanes del narcotráfico "con la finalidad de actuar contra la magistrada".

La juez que instruyó el caso de David Sánchez ha pedido su personación como acusación particular en el caso de las cloacas del PSOE, a cargo del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acreditó que la fontanera socialista Leire Díez tenía como objetivos de desprestigio a varios jueces, fiscales y altos cargos de la Benemérita que se encontraban investigando la presunta corrupción del entorno de Pedro Sánchez.

En su escrito presentado al juez Pedraz, la magistrada destaca que no solo estuvo en el objetivo de las cloacas socialistas su prestigio profesional, sino que estas pusieron sobre la mesa contactar con clanes del narcotráfico asentados en Badajoz para actuar contra ella. "Esta anotación estaría relacionada con investigaciones que la magistrada dirigía sobre clanes dedicados al narcotráfico, habiendo tenido conocimiento esta parte, a través de informaciones que en su momento serán puestas a disposición de los investigadores, de la existencia de contactos promovidos por el supuesto grupo criminal investigado con personas vinculadas a un conocido clan asentado en la ciudad de Badajoz con la finalidad de actuar contra la magistrada", explica.

Estas afirmaciones se ven respaldadas por la publicación de las agendas de la fontanera socialista Leire Díez. En una de las páginas interceptadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se podían leer las intenciones de la cloaca, que para este caso colaboraba también con el abogado Luis José Sáenz de Tejada. "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano", se podía leer en las libretas de Leire Díez.

"Al parecer, dicha anotación consta en una agenda de Leire Díez, concretamente en la página correspondiente al día 25 de marzo de 2025. La fecha es especialmente relevante, pues tuvo lugar días después de que se rechazara la recusación promovida por Sáenz de Tejada. Constituiría, por tanto, una última y desesperada estrategia para apartar a la magistrada del procedimiento, tratándose de actos muy graves que pudieron poner en peligro no ya su reputación, sino incluso su propia integridad física", sentenciaba.

La magistrada que instruyó el caso del hermano del líder socialista insta a Pedraz a indagar en los posibles contactos entre la cloaca del PSOE y los clanes del narcotráfico y si se llegó a dar una orden concreta. Aun así, ya la juez asegura que la "gravedad de este extremo" resulta "evidente" si es que se contactó con los clanes del narcotráfico con el objetivo de realizar acciones contra ella.

Estos contactos, según Biedma, podrían buscar los siguientes objetivos: "La obtención de información, la generación de hostilidad frente a la compareciente o cualquier otra actuación tendente a presionarla, desacreditarla o comprometer su seguridad personal por razón del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales".

En este sentido, se destaca que la juez es perjudicada tanto personal como profesionalmente "derivado de las actuaciones de seguimiento, recopilación de información, campañas de descrédito, denuncias, recusaciones, difusión pública de acusaciones y actuaciones dirigidas a erosionar su prestigio profesional, tranquilidad personal e integridad moral".