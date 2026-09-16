Los ataques a la libertad religiosa se disparan: PSOE, Sumar y Podemos, responsables de una cuarta parte de ellos

El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia registró 306 ataques a la libertad religiosa en España en 2025, el nivel más alto desde 2012, cuando comenzaron a contabilizar estos datos. Se trata de un 26% más que en 2024 y un 57% más que en 2023. La organización destaca que más de la mitad de los ataques fueron contra católicos, con un total de 173 de los 306 casos documentados (el 56,5%). Si se suman los dirigidos contra otras confesiones cristianas, la cifra alcanza los 212, casi siete de cada diez.

En el informe, consultado por Libertad Digital, el Observatorio denuncia que casi uno de cada tres ataques tiene su origen en representantes políticos o formaciones parlamentarias, con un total de 105 casos. Los principales partidos identificados como responsables por el documento son el PSOE (31 casos), Sumar (26) y Podemos (18).

Desde el Observatorio califican de "grave irresponsabilidad en cuanto al deterioro del clima de respeto" a los creyentes. "El hecho de que dos partidos que integran el Gobierno lideren esta lista es una preocupación para los que defendemos la libertad religiosa. Lo que dicen en mítines y en parlamentos tiene sus consecuencias en que haya más ataques a iglesias y se insulte más por la calle a creyentes. Es una radicalización de discursos políticos con consecuencias directas en la proliferación de ataques".

Entre los casos detectados en medios de comunicación, RTVE acumula cinco casos y el informe cita, entre otros, los hechos ocurridos en las Campanadas, cuando la actriz y cómica española Lalachus, Laura Yustres, enseñó a cámara una estampita religiosa con la imagen de la vaquilla del Grand Prix. "Muchas veces los ataques se están normalizando y más si vienen desde instituciones políticas", lamenta la organización.

Ante esta situación, el Observatorio para la Libertad Religiosa exige al Gobierno de Pedro Sánchez y a los legisladores que mantengan en el Código Penal el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. "Si ya sale bastante gratis mofarse de las creencias religiosas, cuando se elimine ese artículo ya va a ser vía libre", alertan a la vez que piden que se "protejan los símbolos y lugares de culto", que "respeten el derecho a rezar en la vía pública" y que "erradiquen el laicismo beligerante de las instituciones y los medios públicos".

En este sentido, el informe también documenta los ataques contra otras religiones: 40 ataques contra judíos en 2025, un 13% más que en 2022. Les siguen los musulmanes, que fueron el objetivo de 26 ataques, 15 más que el año anterior; y los testigos de Jehová, con 11 casos.

Violencia física y ataques a templos

En paralelo, el documento también registra seis casos de violencia física contra creyentes, los mismos que en 2024. "Que la violencia física contra creyentes se mantenga en seis casos es un escándalo. Es una cifra desproporcionada que no puede normalizarse. Un solo caso de agresión física a una persona por razón de su fe ya sería intolerable en un Estado de Derecho", ha valorado García.

Al mismo tiempo, se registraron 73 ataques a lugares de culto y símbolos religiosos (un 59% más respecto a 2024), 50 vejaciones a creyentes (un 67% más respecto a 2024), 72 casos de escarnio a la religión (un 7% más que en 2024) y 105 casos de laicismo beligerante (un 12% más respecto a 2024), la categoría más numerosa por segundo año consecutivo.