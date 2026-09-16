Guía para entender la nueva Ley de Dependencia: reconocimiento automático de discapacidad, teleasistencia y trámites

La aprobación definitiva de la reforma de la Ley General de Discapacidad y de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia introduce un giro operativo en la tramitación de prestaciones y servicios sociales en España.

La norma busca simplificar los cauces administrativos a los que se enfrentan los ciudadanos y adaptar la cobertura pública a un modelo centrado en la vida independiente.

1. Asimilación automática del grado de discapacidad

Uno de los cambios de mayor impacto administrativo radica en la equiparación de oficio de la situación de dependencia con la condición de persona con discapacidad. Se elimina así el trámite duplicado de evaluación ante distintas áreas asistenciales:

Grado I de dependencia : se le reconoce automáticamente un 33 % de discapacidad .

: se le reconoce automáticamente un . Grados II y III de dependencia: llevarán asignado de oficio un 65 % de discapacidad.

Esta asimilación no impide que el ciudadano acuda al procedimiento ordinario de valoración si considera que le corresponde un porcentaje superior.

2. La teleasistencia como derecho subjetivo

El servicio de teleasistencia pasa a configurarse como un derecho subjetivo para todas las personas que tengan reconocida la situación de dependencia, con independencia de su grado o de su lugar de residencia, redefiniendo sus prestaciones hacia una atención continuada y personalizada.

3. Flexibilización de la asistencia personal y ayuda a domicilio

La figura del asistente personal deja de estar ligada de manera prioritaria al ámbito escolar o laboral, abriéndose a cualquier actividad orientada a la inclusión comunitaria y al aprendizaje de habilidades digitales. Paralelamente, el servicio de ayuda a domicilio se extiende fuera del espacio estrictamente doméstico, permitiendo su prestación colectiva a grupos reducidos de beneficiarios que residan en un mismo entorno.

4. Protección de la vivienda habitual frente al copago

El texto insta al Consejo Territorial a unificar criterios sobre la capacidad económica de los usuarios. La norma fija explícitamente que la vivienda habitual quedará excluida de los cálculos patrimoniales para determinar la participación económica del beneficiario en el coste de los servicios, garantizando que el copago no constituya un freno al acceso a la atención requerida.

5. Agilización de valoraciones e interoperabilidad

Para reducir las listas de espera, se habilita el acceso cruzado entre las administraciones encargadas de evaluar las situaciones de dependencia y los sistemas de información sanitarios. Asimismo, para el tramo infantil, se extiende la aplicación de la Escala de Valoración Específica (EVE) de los 3 a los 6 años.