La Audiencia de Badajoz aclara que la condena de David Sánchez implica la "pérdida de la plaza" en la Diputación

La Audiencia Provincial de Badajoz ha señalado en un auto aclaratorio de la sentencia por la que se condenó al hermano de Pedro Sánchez a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación que no podrá ocupar el cargo que ocupaba anteriormente en la Diputación de Badajoz.

David Sánchez fue condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz el pasado mes de julio por un delito de prevaricación a 9 años de inhabilitación junto al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que fue condenado por dos delitos de prevaricación a 18 años de inhabilitación. La sentencia consideraba probado que los acusados trataron de favorecer los intereses de David Sánchez con la creación de un puesto público "innecesario".

"Concretar en el fallo que las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público impuestas a los condenados comportan la privación definitiva de los empleos o cargos que ostentaban a las fechas de comisión de los hechos objeto de las respectivas condenas, de carácter electivo o discrecional, y de los honores que les fueran anejos, con incapacidad para obtener otros puestos electivos y/o discrecionales en cualquier Administración Pública, durante los tiempos de las condenas en la forma en que ha sido especificada en el punto 2 del Fundamento de Derecho segundo de esta Resolución", señala el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital.

No obstante, el auto incluye una aclaración y es que "la privación de empleo o cargo público no implicará la pérdida del carácter de funcionarios o empleados públicos que, previamente, ostentaran los condenados".

En el caso de David Sánchez, el auto explica que perderá la plaza que ocupaba en la Diputación de Badajoz cuando fue condenado y que fue objeto de la causa que investigó la Audiencia Provincial de Badajoz. También perderá los honores que estaban aparejados a ella y no podrá acceder a ningún puesto en la Administración Pública hasta que pase su condena de 9 años de inhabilitación.

Por otro lado, Miguel Ángel Gallardo también se ha visto afectado en la medida en la que el auto aclaratorio señala que con su condena también se pierden los "honores aparejados" a su puesto como presidente de la Diputación de Badajoz. Además, Gallardo no podrá acceder a ningún cargo en ninguna Administración Pública hasta que no se cumpla su condena de 18 años de inhabilitación.