La Audiencia Nacional frena el campamento del puerto de Ceuta que preparaba Óscar Puente

La Audiencia Nacional ha frenado, al menos provisionalmente, la puesta en marcha del campamento para inmigrantes que el Gobierno pretende instalar en el puerto de Ceuta. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha requerido al Ministerio de Transportes toda la documentación relativa a la decisión antes de pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas por el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

En una providencia fechada este miércoles, la Audiencia Nacional da al Ministerio un plazo de doce horas para aportar el expediente, la resolución y el resto de la documentación relacionada con la instalación. Mientras estudia esa información y resuelve sobre la petición del sindicato policial, el tribunal comunica al Ejecutivo que no puede ejecutar la orden.

El recurso del SUP se dirige contra la resolución del Ministerio de Transportes que permite utilizar unos 16.000 metros cuadrados de terrenos del dominio público portuario para instalar un dispositivo temporal con capacidad para cerca de un millar de inmigrantes.

El sindicato ha solicitado medidas cautelarísimas para paralizar de inmediato la instalación y ha puesto el foco en las condiciones de seguridad del emplazamiento. En particular, sostiene que la zona se encuentra próxima a instalaciones relacionadas con combustibles, energía y otros servicios esenciales y reclama que se acrediten previamente las garantías en materia de compatibilidad portuaria, emergencias, evacuación y prevención de riesgos laborales.

La decisión judicial llega después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, autorizase el pasado 5 de septiembre la utilización temporal de la parcela, al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. La resolución permitió al Ministerio de Inclusión instalar las carpas pese al rechazo previo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta.

El SUP no cuestiona en su recurso la necesidad de atender a los inmigrantes que permanecen en Ceuta, sino la elección del emplazamiento y la existencia de garantías suficientes para hacerlo compatible con la actividad portuaria y la seguridad de trabajadores, policías y personas acogidas. El sindicato ha reclamado también un refuerzo de las plantillas policiales y ha planteado alternativas como el uso temporal de un buque-hotel.

Una crisis bajo investigación judicial

La decisión de la Audiencia Nacional sobre el campamento se produce mientras el propio tribunal investiga las circunstancias de la invasión de Ceuta los días 30 y 31 de julio. La causa está dirigida por la magistrada María Tardón y examina, entre otros extremos, cómo se organizó la entrada, qué información manejaban previamente las autoridades y cuál fue la respuesta de los distintos organismos españoles.

La investigación judicial también ha alcanzado al delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. El juzgado de Ceuta que había recibido las denuncias contra él remitió las actuaciones a la Audiencia Nacional al considerar que existía conexión con la investigación abierta por Tardón. Entre las cuestiones que se pretenden esclarecer figuran las posibles omisiones de las autoridades en la prevención de la entrada masiva y su eventual relación con los riesgos y fallecimientos producidos durante el cruce.