La Fiscalía de Ceuta señala que las "decisiones u omisiones" del delegado del Gobierno pudieron incidir en la invasión

La Fiscalía de Ceuta apunta en un informe a que la actuación del Delegado del Gobierno en Ceuta pudo haber influido en la entrada irregular de más de 70.000 inmigrantes marroquíes el pasado mes de julio en la ciudad española. La Fiscalía explica que las "decisiones u omisiones" de los responsables pudieron afectar a la invasión.

Este martes trascendía que la sección 6 del Tribunal de Instancia de Ceuta había accedido a remitir la causa contra el Delegado del Gobierno de la ciudad autónoma a la Audiencia Nacional después de que la titular del Juzgado Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, le instase a inhibirse en favor de su juzgado por tratarse de unos hechos que guardan relación con la causa principal que allí se investiga.

"La actuación de quienes promovieron o facilitaron la entrada masiva constituye el presupuesto inicial de la secuencia; la actuación de las autoridades españolas, incluida la del Delegado del Gobierno, forma parte de la respuesta institucional a ese mismo acontecimiento y puede resultar relevante para determinar si el riesgo era conocido, previsible, evitable o susceptible de agravación", señala el escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital.

El escrito de la Fiscalía argumentaba así que la causa en la que se investigaba a Pérez Triano debía pasar a la Audiencia Nacional: "la eventual responsabilidad que se pretende investigar no aparece desconectada de los hechos que son objeto de las diligencias seguidas ante la Audiencia Nacional. Antes al contrario, se inserta en el mismo engranaje fáctico, operativo e institucional: la entrada masiva desde territorio marroquí, la actuación de quienes habrían promovido o facilitado dicha entrada, la respuesta desplegada en territorio español y las decisiones adoptadas por las autoridades competentes antes, durante y después de los acontecimientos".

La Fiscalía explica que las "decisiones u omisiones" producidas en Ceuta "pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos, en la exposición al riesgo de las personas que accedieron a nado y en la producción o agravación de los resultados lesivos".

De esta manera, para investigar la eventual responsabilidad del Delegado del Gobierno se tiene que examinar de manera conjunta las circunstancias en las que se produjo la invasión, la información con la que contaban las autoridades españolas, las medidas adoptadas antes de la invasión, los dispositivos de vigilancia, la órdenes impartidas por las autoridades y la "eventual existencia de omisiones relevantes en materia de prevención, auxilio o protección".

"En consecuencia, la investigación de la conducta del Delegado del Gobierno no debe quedar aislada de la investigación principal, pues las denuncias se refieren precisamente a su eventual participación en el mismo contexto operativo y decisorio en el que se produjeron los hechos objeto de las diligencias de la Audiencia Nacional", explica.