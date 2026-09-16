La Fiscalía de la AN se opone a la semilibertad del etarra Henri Parot y recuerda la "gravedad" de sus delitos

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un recurso ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria para posicionares ene contra de la decisión de la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco que progresión a tercer grado penitenciario del etarra Henri Parot por considerar que la decisión es prematura y que no se ajusta a los criterios legales.

Parot se trata de uno de los terroristas más sanguinarios de la banda terrorista ETA y fue condenado por el asesinato de 39 personas. Este etarra participó en diferentes atentados en los que se incluye el de la casa cuartel de Zaragoza en 1987 donde murieron 11 personas, entre ellas 5 niños.

"La Fiscalía reconoce la evolución favorable del interno durante el cumplimiento de la condena, así como el correcto desarrollo de la modalidad flexible prevista en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, la ausencia de incidencias y la existencia de apoyo social y familiar. No obstante, sostiene que el tiempo transcurrido desde la aplicación de dicho régimen es todavía insuficiente para considerar plenamente consolidados los factores que permitirían acceder al régimen de semilibertad propio del tercer grado", señala la nota de prensa de la Fiscalía a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

La Fiscalía explica que las clasificaciones penitenciarias deben basarse en una "valoración individualizada" de las circunstancias del preso. Es decir que se debe incluir la "evolución tratamental", su historial delictivo y su "pronóstico de reinserción social"

"En este sentido, la Fiscalía recuerda la extraordinaria gravedad de los delitos por los que fue condenado Henri Parot, relacionados con su integración en la organización terrorista ETA y con múltiples acciones terroristas que causaron la muerte de un alto número de personas, además de numerosos heridos", explica la nota.

De esta manera, la Fiscalía considera que el Reglamento Penitenciario permite continuar con la observación de la evolución del preso y "consolidar los avances apreciados sin necesidad de anticipar en este momento el acceso al tercer grado".