La juez Biedma pide personarse como acusación particular en el caso de las cloacas del PSOE

La juez que instruyó el caso de David Sánchez, Beatriz Biedma, ha pedido su personación como acusación particular en el caso de las cloacas del PSOE, a cargo del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acreditó que la fontanera socialista Leire Díez tenía como objetivos de desprestigio a varios jueces, fiscales y altos cargos de la Benemérita que se encontraban investigando la presunta corrupción del entorno de Pedro Sánchez. Leire Díez actuó junto al empresario Sáenz de Tejada para que este interpusiera una denuncia en la Fiscalía contra la actuación de Biedma en el caso del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, que fue condenado finalmente a 9 años de inhabilitación.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la magistrada pide al juez de la Audiencia Nacional que la acepte como perjudicada en el proceso de las cloacas del PSOE, que habrían buscado desprestigiar su imagen como juez: "Por medio del presente escrito, interesa su PERSONACIÓN en las presentes diligencias en calidad de ACUSACIÓN PARTICULAR, al amparo de los artículos 109, 110, 270 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por resultar directamente perjudicada por los hechos objeto de investigación".

En este sentido, explica que existen dos motivos por los cuales puede considerarse como perjudicada. "Por un lado, en el plano estrictamente personal y profesional, por haber sido objeto, según los indicios actualmente existentes, de actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos", recalca el escrito.

Así, entiende que además del personal, existe un "plano institucional", ya que las cloacas socialistas pretendían desprestigiar a la judicatura de Badajoz para salvar al hermano del líder del PSOE: " cuanto dichas actuaciones aparecen directamente conectadas con su condición de Magistrada instructora de la causa seguida contra D. David Sánchez Pérez-Castejón (Diligencias Previas 965/2024 de la Plaza nº 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz), habiendo tenido por finalidad, según los indicios publicados como obrantes en las actuaciones, neutralizar, perturbar o incluso destruir el procedimiento judicial cuya instrucción tenía encomendada, afectando con ello al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, a la independencia judicial garantizada por el artículo 117 de la Constitución y al derecho de los ciudadanos a obtener una tutela judicial efectiva a través de tribunales libres de injerencias externas".

Además, la juez pide que el magistrado de la Audiencia Nacional pida a la Fiscalía que incluya en la causa las denuncias de Manos Limpias y Hazte Oír en contra de las presuntas prácticas ilícitas de Leire Díez en Badajoz: "Dado que los hechos investigados en dichos procedimientos presentan una evidente conexión subjetiva, objetiva y teleológica con los investigados en estas diligencias, compartiendo personas, finalidad, contexto y objeto de investigación, la tramitación separada de los mismos entraña un evidente riesgo de dispersión probatoria y resoluciones contradictorias".

El magistrado Santiago Pedraz ya ha dado traslado al Ministerio Fiscal para que se pronuncie a favor o en contra de la petición de Biedma.