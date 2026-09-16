La juez Tardón cita como testigos a Vivas y al exjefe de Gabinete del delegado del Gobierno

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha convocado en calidad de testigos a Gonzalo Sanz, exjefe de Gabinete del delegado de Gobierno de Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano; y al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

La sección 6 del Tribunal de Instancia de Ceuta ha remitido toda la documentación que manejaba contra Miguel Ángel Pérez Triano para que la magistrada de la Audiencia Nacional tenga en su poder el material de toda la causa. Pérez Triano se encontraba como querellado por una supuesta dejación de funciones en la invasión del pasado 30 de julio mediante la entrada masiva de inmigrantes desde suelo marroquí. Así, la juez pretendía unir toda la causa con el objetivo de encontrar a los posibles responsables penales de la llegada de más de 80.000 inmigrantes.

Según un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 ha citado a declarar como testigos al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz en la causa que investiga la entrada masiva irregular de inmigrantes en Ceuta desde Marruecos. El jefe de Gabinete es la única dimisión que hasta el momento se ha cobrado la crisis después de que se revelaran los diversos avisos que los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) realizaron a Delegación de Gobierno.

De igual mara la juez Tardón también pide a Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google, Apple y cualquier otra plataforma que se haya identificado durante la investigación que "procedan a la conservación inmediata y posterior remisión de los datos de registro de las cuentas utilizadas para la difusión de la convocatoria, direcciones IP, dispositivos empleados, números de teléfono asociados, correos electrónicos vinculados, historial de conexiones y contenido de grupos, canales y perfiles utilizados entre el 1 de julio y el 15 de agosto de 2026". Además pide la apertura de una "Pieza Separada de Investigación Tecnológica" de carácter secreto para ejecutar estas diligencias.

Tambien ha pedido a la Unidad Central de Inteligencia Criminal, de la Comisaría General de Policía Judicial que "procedan al análisis biométrico y reconocimiento facial de todas las personas identificadas en las fichas de agentes dinamizadores" que aparecían en el informe policial y pide la colaboración del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), la Comisaría General de Policía Científica y del CNI.

Otro de las diligencias que pide la juez es que las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil elaboren un informe para precisar "en la medida de lo posible, la identidad, el cuerpo policial de pertenencia, unidad operativa, empleo o graduación, funciones desarrolladas y actuación observada de los efectivos uniformados que aparecen reflejados en las imágenes y grabaciones incorporadas a la causa y reconstruir la cadena de mando operativa presente en la zona de Fnideq-Castillejos durante los días 29, 30 y 31 de julio de 2026".

De igual manera, Tardón tambien se ha pronunciado sobre las causas que han sido remitidas a la Audiencia Nacional desde Ceuta y ha acordado acumularlas en la causa principal. Además tambien ha pedido que se elabore un informe pericial para determinar las causas de los fallecimientos durante la invasión "la influencia de las condiciones del cruce y la posible intervención de terceros en la generación del riesgo que desembocó en dichas muertes, en el caso de no haberse realizado".

Tardón tambien ha pedido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF-Central), que hagan un informe financiero para investigar una "posible financiación de la movilización investigada".