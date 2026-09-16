Las víctimas de ETA denuncian el "fraude" de los etarras que fingen arrepentirse para salir de prisión

Covite, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, ha aprovechado una entrevista en la que el etarra Josemi Latasa muestra su arrepentimiento por haber asesinado a varios españoles para denunciar el falso arrepentimiento de otros miembros de ETA con el objetivo de obtener beneficios penitenciarios. Latasa refleja su posición al preguntarse qué haría si se encontrase con una de sus víctimas: "¿Qué voy a hacer ante un hombre al que le he quitado media familia? Si me insulta, aguanto. Si me pega, aguanto".

La asociación ha puesto como ejemplo al arrepentido Latasa, que fue condenado a 479 años de prisión, señalando que "el arrepentimiento verdadero tiene este aspecto". Un arrepentimiento que a su juicio debe conllevar "reconocer sin rodeos que asesinar estuvo mal, asumir íntegramente la responsabilidad por el injusto daño causado, pedir perdón a la víctima y romper pública e inequívocamente con ETA y con el proyecto totalitario por el que se cometieron los crímenes".

"Nada de esto borra los asesinatos, reduce su gravedad, ni obliga a Fernando Garrido —ni a ninguna otra víctima— a perdonar. El perdón pertenece exclusivamente a cada víctima. Un arrepentido reconoce que ETA estuvo mal desde el principio hasta el final, dice la verdad, asume sus crímenes y rompe con el entorno que todavía los justifica", añade Covite.

En contraste, la asociación de víctimas denuncia lo que está ocurriendo con los terceros grados que están recibiendo etarras encarcelados, que fingen arrepentimiento para obtener la libertad: "Los etarras siguen vinculados a ese entorno que les trata como a 'presos políticos' y les prohíbe expresamente arrepentirse, escriben una carta en la que únicamente lamentan de manera genérica el 'sufrimiento causado' y evitan condenar a ETA. Eso no es arrepentimiento ni reinserción: es un fraude para cumplir con la hoja de ruta de impunidad de la Izquierda Abertzale".