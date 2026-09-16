Leire Díez contrató a un despacho de abogados para "proteger" a Juanma Serrano de la "inquina" de María Jesús Montero

El expresidente de Correos Juanma Serrano ordenó la contratación de un despacho de abogados ante la "inquina" de María Jesús Montero, que habría utilizado sus medios como vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda para intentar apartar a Serrano de la empresa pública: "Se lo quería quitar de en medio".

Trama Sepi La trama Sepi —Sociedad Estatal de Participaciones Industriales dependiente del Ministerio de Hacienda— es una macrocausa de corrupción que afecta presuntamente a la legalidad de cuatro de los rescates otorgados por el organismo y mantiene imputados a sus tres últimos presidentes —Vicente Fernández, Bartolomé Lora y Belén Gualda—, todos ellos nombrados desde que Pedro Sánchez llegó al poder y con María Jesús Montero como ministra de Hacienda. Las investigaciones judiciales, con la colaboración de la UCO y de la UDEF, han encontrado ya irregularidades por un importe de 760 millones repartidos por la Sepi en ayudas canalizada a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), superando el desvío que se produjo en el macrocaso de corrupción de los ERE en Andalucía. La trama Sepi ha escalado por el caso Leire —o de la cloaca del PSOE— y sus relaciones con el expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, que ha precipitado la imputación de Gualda por Tubos Reunidos. A esta compañía se suman los préstamos otorgados por el Gobierno a Plus Ultra, Air Europa y Duro Felguera, todos provenientes del FASEE, que se dotó con 10.000 millones de euros para rescatar empresas durante la pandemia y donde algunos, presuntamente, aprovecharon para hacer negocios corruptos que ahora están bajo investigación. Además, las empresas que resultaron beneficiadas con las ayudas de la Sepi no cumplían, supuestamente, con los criterios principales establecidos para la concesión de las mismas, como que fuesen estratégicas en sus sectores respectivos y solventes. Entre los nuevos investigados por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional en la trama Sepi se encuentran varios implicados en el caso Forestalia, como su expresidente Fernando Samper y sus supuestos testaferros, Eduardo y Roberto Pérez Águeda. También está investigado el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga. Este cargo se encuentra ahora en manos del exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón. Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital aseguran que "los investigadores calculan que en esta trama corrupta se alcanzará el centenar de imputados y testigos, que serán citados a declarar por el juez Santiago Pedraz. La instrucción del caso se encuentra en una fase muy incipiente" Leer más

Los mensajes interceptados en el teléfono móvil de Leire Díez desvelaron que la fontanera socialista contrató a un despacho de abogados con dinero público de Correos para "proteger" al presidente de la compañía. Según la Unidad Central Operativa (UCO), la "misión principal" de ese dispendio público era "proteger" a Serrano al frente de Correos. Además, la trama Hirurok habría aprovechado la contratación del despacho para recibir mordidas de la mano del exvicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, quien se encargó de cobrar la mordida por escoger al despacho de abogados, contratado con dinero público.

Según ha podido saber Libertad Digital mediante fuentes jurídicas, la orden de contratar a un despacho de abogados se debía a que Serrano se sentía "perseguido" por la ministra de Hacienda. Esta tendría una "inquina" personal hacia Serrano, por lo que habría actuado en su contra desde el Gobierno. En este contexto fue cuando Serrano instó a Díez a crear "una estructura judicial" para defenderse de posibles actuaciones que se llevasen a cabo contra Correos con el objetivo de desprestigiar a Serrano y que este acabase siendo relegado de la presidencia. "Lo que no sabía Serrano es que Vicente hubiese pactado una comisión con el despacho por la adjudicación pública", aseguran las citadas fuentes.

En concreto, constan dos altercados legales públicos durante la presidencia de Serrano en Correos. El primero es directamente con Hacienda en una batalla legal que se refiere a los ejercicios de 2011 y 2014. Correos retuvo a sus trabajadores más de 206.000 euros de IRPF indebidamente, fue obligado a devolverlo a sus trabajadores y lo hizo, pero Hacienda no devolvió el dinero a Correos. Comenzó una batalla legal que acabó cuando Montero y Serrano estaban en el cargo: en julio de 2019 la Audiencia Nacional falló a favor de Correos.

El segundo conflicto legal durante la pandemia fue contra la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), quee concluyó que Correos estaba contabilizando las notificaciones administrativas como cartas certificadas incluidas en el Servicio Postal Universal (SPU). Esto provocaba una sobreevaluación de los costes en el servicio postal a ojos de la CNMC, que multó a Correos. El conflicto tuvo desenlace en 2023, cuando la Audiencia Nacional desestimó el recurso de Correos y dio la razón a la CNMC.

Aunque la CNMC no depende directamente de Hacienda, sino que lo hace del Ministerio de Economía, sí que existe un control presupuestario del Ministerio de Montero sobre la institución. De hecho, fue Montero la que anunció el nombramiento de Cani Fernández al frente de la CNMC en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La institución ha sido criticada en ocasiones por su cercanía a los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez. Las citadas fuentes aseguran que existieron otros conflictos legales durante la pandemia que este diario no ha podido comprobar.

"El enchufe de Leire es difícil de explicar"

Al respecto de su participación en las cloacas, las fuentes consultadas aseguran que Juanma Serrano tan solo estuvo en la conocida como reunión fundacional de las mismas y que le habrían invitado por su cercanía a Sánchez. Cuando los implicados se percataron de que la relación de Sánchez y Serrano se había enfriado, no habrían contado con este para más cuestiones organizativas.

Lo único que Serrano considera "difícil de explicar" al juez Santiago Pedraz es el enchufe de Díez en Correos, ya que esta incluso llegó a elaborar la oferta de trabajo por la que fue contratada. Además, la defensa de Serrano intentará demostrar que Leire Díez sí que trabajaba para Correos, "independientemente de que después se dedicase a otras cuestiones fuera de la empresa".