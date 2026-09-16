Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: la crisis de la invasión de Ceuta, el intento de pucherazo de la Ley de Nietos y la excarcelación de etarras.

Vinícius, Mbappé y Konaté no son Ceuta

Los tres jugadores del Real Madrid ocultaron los mensajes serigrafiados en sus camisetas en apoyo a Ceuta. Guillermo Domínguez describe en LD —y se apoya en imágenes— el vídeo que circula por las redes sociales en el que se ve a Vinícius, en el túnel de vestuarios, indicándole a Mbappé cómo se tiene que poner la camiseta para que no se vea el lema "Todos somos caballas". La actitud de ambos, y de Konaté, contrasta con la del jugador del Betis Abde, que sí lució un mensaje similar y ahora es diana del odio de Marruecos, con amenazas de muerte incluidas.

Mientras, el Rey ha querido demostrar de nuevo su apoyo al pueblo ceutí. Lo ha hecho en su primer discurso del curso político y en presencia de Grande-Marlaska. La imagen del ministro de Interior a su lado, encogido, aparece en la portada de El Mundo que, además, avanza que la fecha del viaje se sabrá antes del 12 de octubre. La Razón avanza que las fuerzas de seguridad, agotadas y humilladas, siguen trabajando. La inteligencia —el CNI y los militares— ha recabado "más papeles que tumban el relato oficial". Todos en Ceuta están hastiados tras mes y medio de colapso: desde servicios de limpieza a los médicos que irán a la huelga la próxima semana. Dice Federico Jiménez Losantos en su columna que Sánchez maltrata porque es un "sádico de la política" que "disfruta del mal ajeno cuando ve sufrir a su víctima".

No todos somos Ceuta: Vinicius, Mbappé y Konaté son otra cosa 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/hoxinM9iSi — esRadio (@esRadio) September 16, 2026

Y también Marruecos, que sigue humillando a los españoles. Lo ha hecho a través de un correo electrónico enviado a los eurodiputados socialistas y liberales en el que insiste en que no tiene nada que ver con la invasión y asegura que aceptará el retorno de todos los marroquíes, menas incluidos, y de los inmigrantes de terceros países. La Razón acusa al PSOE de hacer "lobby por Rabat" tras desmarcarse de la resolución que promueve el PP europeo. El desacuerdo puede hacer que no sea mañana cuando se vote el apoyo a Ceuta, que se retrase. Aún más.

El nerviosismo del Gobierno por la Ley de Nietos

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha atacado de nuevo a los jueces desde el Senado. Ha atacado a los magistrados del Tribunal Supremo a los que acusa de "alterar el censo de 2023". El triministro ha vuelto a insistir en la necesidad de que tomen una decisión definitiva sobre el derecho a voto de los nacionalizados cuanto antes. El Gobierno tiene prisa, tanta que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado han recurrido la decisión del Alto Tribunal para acelerar los plazos y que el asunto llegue lo antes posible al TC de Cándido Conde-Pumpido que, en privado —como adelanta M. A. Pérez en LD— critica al Supremo y le acusa de "vulnerar el derecho al sufragio". Esas prisas y "la furia y la rabia" de La Moncloa responden, para Ignacio Camacho, a "la evidencia de que la maniobra (ingeniería electoral) ha descarrilado". La Razón desvela además que la redacción original de la polémica instrucción que interpreta que todos los españoles que salieron de España entre el 36 y el 55 lo hicieron huyendo de Franco se ajustaba a derecho. La cambió la hermana de Puente cinco días después, según una fuente anónima, por presiones de un grupo de socialistas argentinos descendientes de españoles que amenazaba con votar contra el PSOE en el futuro.

Los etarras se burlan de las víctimas

El Gobierno vasco y el PSOE —suya es la consejería vasca de Justicia— deberían explicar los criterios seguidos para aplicar al etarra Txeroki el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Un texto que permite a los presos obtener beneficios penitenciarios si se cumplen determinados requisitos. Uno de ellos es tener empleo. ABC demuestra hoy que no acude a su puesto de trabajo. Está dado de alta en la Seguridad Social como empleado de un herbolario al que no asiste. La Fiscalía de la Audiencia Nacional debería solicitar la revocación del beneficio.