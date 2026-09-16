Partido Popular y VOX han sacado las costuras al Gobierno de Pedro Sánchez este miércoles en la segunda sesión de control al Ejecutivo socialista en lo que va de curso político. Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, Cuca Gamarra y Pepa Millán, portavoz de VOX, han denunciado los ataques del Gobierno a los jueces por suspender cautelarmente el derecho a voto de los extranjeros nacionalizados por la ley de nietos y las maniobras electorales en cuestión, "la última esperanza del Gobierno para mantenerse en el poder".

Alberto Núñez Feijóo se ha quejado de que el Gobierno no agilice las devoluciones de los inmigrantes ilegales que entraron en Ceuta a finales de julio y le ha recalcado que "para dar nuevas nacionalidades" se "incrementó la plantilla de las oficinas consulares en 657 personas". "Para la regularización masiva, 550 personas. Para Ceuta, 50 y 20 ordenadores. ¿Es así como piensa usted gestionar las 13.000 devoluciones? ¡Qué prisas para algunas cosas y qué parsimonia para otras!", ha denunciado el jefe de la oposición.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido que es una "vergüenza" la suspensión de la llamada ley de nietos, que reconoce la nacionalidad a los descendientes de exiliados españoles, y ha acusado a PP y VOX de "querer quitar el voto a 400.000 españoles". "Ustedes pretenden tener ciudadanos de primera o de segunda. No hay que temer el voto sino que hay que temer a quien se lo quiere quitar que", a su juicio, es el Partido Popular y "la ultraderecha de VOX".

"Con ustedes no hay ley sin trampa"

Por su parte, Cuca Gamarra ha criticado al ministro de Justicia, Félix Bolaños: "Ojalá hubiesen reaccionado a la invasión con la misma contundencia con la que atacan al Supremo. Son dóciles con Marruecos e implacables contra los que defienden nuestro Estado de Derecho y cumplimiento de la ley". La diputada del Partido Popular ha denunciado que el Gobierno haya calificado la decisión del Supremo de "salvajada, atropello democrático, voluntad de derrocar un gobierno, lobos solitarios, que comparan a jueces con terroristas. Tanta agresividad sincronizada les delata después de ver que se les escapa la última esperanza para mantenerse en el poder".

"La instrucción modifica lo dispuesto por ley ampliando el derecho a la nacionalidad y el voto a aquellos a los que la ley no se lo reconoce. Si están tan convencidos de que todo está bien hecho, ¿á qué teme? ¿No será que le hemos pillado? ¿Qué es lo que pretende con los cambios legislativos que hace? Con ustedes no hay ley sin trampa", ha insistido Gamarra.

Félix Bolaños ha respondido a estas contundentes acusaciones lanzando balones fuera y afirmando que "el PP se está alegrando de privar del derecho al voto a 400.000 personas españolas. Lo que están haciendo es un recorte masivo del derecho más sagrado en democracia".

Pepa Millán, portavoz de Vox, ha denunciado también los ataques del Gobierno a los magistrados diciendo que "llaman a los jueces del Supremo lobos solitarios" y terroristas por paralizar el pucherazo que tenían preparado. Para lobos solitarios los que nos han metido en Ceuta. Y por eso los españoles ya odian a este Gobierno más de lo que el Gobierno les odia a ellos. De ahí su intención de querer sustituirnos con una ley que no iba a alterar el censo y ahora resulta que su suspensión según sus palabras sí que lo hace", ha cuestionado la portavoz de la formación de Santiago Abascal.