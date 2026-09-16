Tres vigilantes del CETI de Ceuta agredidos al mediar en una reyerta entre inmigrantes

La situación en Ceuta es cada vez más insostenible. La inseguridad no es exclusiva de las calles, ni en los asentamientos como los poblados chabolistas que se han ido formando en diferentes asentamientos como los de la Playa del Trampolín. Las agresiones sexuales, los robos y las reyertas son continuos. De hecho, las ventas de sprays de pimienta han aumentado un 500% desde la invasión de inmigrantes ilegales de la que se cumplen 46 días y ante la cual el Gobierno solo promete soluciones a muy largo plazo —el presidente del Gobierno habló de final de año en su entrevista en El Intermedio— y más plazas para reubicarlos —unas 10.000—.

Una reubicación que tampoco parece que vaya a ser la solución, pues esa tensión y las reyertas también se han trasladado al Centro de Estancia Temporal (CETI) actualmente existente, donde la sobreocupación y la falta de medios colocan a los trabajadores en situación de riesgo, como ha denunciado en un comunicado UGT Ceuta.

Tres vigilantes de seguridad del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta han resultado agredidos, teniendo que ser trasladados al Hospital Universitario por los golpes recibidos al mediar en una pelea entre los inmigrantes acogidos en estas instalaciones.

Según ha denunciado UGT Ceuta en un comunicado, los vigilantes fueron agredidos este lunes tras mediar en una reyerta entre residentes del CETI de origen subsahariano y marroquí a la que se unieron más personas.

Los tres vigilantes tuvieron que ser trasladados al Hospital. Dos de ellos con lesiones en muñecas y costillas como consecuencia de los golpes, por lo que están de baja médica, mientras que el tercero sufrió una lesión en el labio.

UGT requiere más efectivos y medios

El sindicato ha advertido de que "la realidad del CETI ha cambiado y los medios de seguridad tienen que cambiar también porque antes de la situación de sobreocupación y de la llegada masiva de personas a Ceuta pedimos que se refuercen los servicios de seguridad del CETI y se adopten medidas para proteger tanto a los vigilantes como al resto de trabajadores y residentes".

UGT ha alertado de que no estamos "ante una petición nueva ni ante una reacción puntual después de una agresión" sino que viene advirtiendo de que "las condiciones en las que se está desarrollando el servicio requieren más efectivos, más medios y una adecuada planificación de la seguridad".

De hecho, la propia documentación del Ministerio de Inclusión que regula el servicio de seguridad del CETI reconoce expresamente que los vigilantes tienen entre sus funciones intervenir ante peleas, amenazas y situaciones de violencia, proteger a los trabajadores y residentes y realizar labores de contención hasta la llegada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando se produce un altercado que requiere intervención policial.

Por ello, FeSMC UGT Ceuta considera "inaceptable que se pretenda afrontar una situación extraordinaria con unos medios propios de una situación ordinaria".

El sindicato exige al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que adopte de manera inmediata las medidas necesarias para incrementar los efectivos de vigilancia en el CETI y que revise el dimensionamiento actual del servicio para adaptarlo a la realidad que se está viviendo en el centro.

Asimismo, FeSMC UGT Ceuta exige a la empresa adjudicataria del servicio que garantice el cumplimiento de todas sus obligaciones en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales, proporcionando a los vigilantes los medios de defensa reglamentarios y los equipos de protección adecuados a los riesgos existentes, así como los medios materiales y de comunicación necesarios para poder solicitar apoyo y actuar ante situaciones de emergencia.

La seguridad de los trabajadores no puede depender de que sean capaces de afrontar entre unos pocos situaciones cada vez más complejas y violentas, ha añadido.