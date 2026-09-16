Un inspector de Policía pide datos del origen de los detenidos: "No se trata de señalar, se trata de prevenir"

El inspector de Policía y portavoz de H50, Serafín Giraldo, ha defendido en La noche de Cuesta la necesidad de disponer de datos policiales sobre el origen de las personas detenidas para poder diseñar medidas de prevención del delito.

Sus declaraciones se producen después de conocerse las cifras correspondientes al primer semestre de 2026 en el País Vasco, en las que las personas nacidas en el extranjero representaron el 58,7% de las detenciones contabilizadas por la Ertzaintza, incluyendo las requisitorias judiciales.

El porcentaje aumenta en determinados tipos delictivos. Según las estadísticas oficiales, las personas nacidas en el extranjero concentraron el 73,8% de las detenciones por delitos contra la libertad sexual, el 77,6% de las correspondientes a robos con violencia o intimidación y el 79,6% de las relativas a hurtos.

Giraldo ha defendido que estas cifras no deben utilizarse para "señalar", sino para conocer dónde se concentra un determinado problema y poder actuar sobre él. "No se trata de señalar, se trata de prevenir. Si yo sé dónde tengo el problema, atacaré el problema. Si no sé dónde está el problema, es muy difícil que como policía pueda prevenirlo", ha afirmado en esRadio.

"No estamos clasificando a las personas por su origen"

El portavoz de H50 ha rechazado que el análisis de estos datos implique necesariamente una clasificación de las personas por su origen. A su juicio, las teorías criminológicas estudian también la relación entre determinados delitos y factores culturales.

"Hay diferentes culturas y en unas culturas se respeta más, por ejemplo, la idea de igualdad a la mujer que en otras", ha señalado Giraldo, que ha puesto como ejemplo los delitos contra la libertad sexual.

Para el inspector, conocer estos datos resulta especialmente importante desde el punto de vista policial. "Necesitamos estos datos sencillamente para la prevención de los delitos", ha insistido. "Los datos tienen que ser objetivos y nos tienen que llegar con una claridad meridiana".

Las estadísticas oficiales del País Vasco muestran, en cualquier caso, que se trata de datos sobre detenciones, no de una tasa de delincuencia por población. La propia información disponible advierte de que para extraer conclusiones criminológicas más completas habría que tener en cuenta factores como la edad, el sexo, la composición de la población y la reincidencia.

"Si no sabemos dónde está el problema, mal podemos evitarlo"

Giraldo ha insistido en que la información debe servir para determinar dónde concentrar los recursos policiales. "A mí no se me puede pedir prevención cuando yo luego miraré dónde están los barrios más conflictivos, luego destinaré más efectivos a ese barrio", ha explicado.

El portavoz policial ha defendido además que se trata de una cuestión vinculada directamente con el trabajo diario de los agentes. "Es una realidad policial", ha afirmado, antes de explicar que los policías trabajan sobre la base de indicios y fundamentos que deben ser sólidos para poder actuar. "Como policía, sin estos datos, difícilmente se puede combatir el delito", ha resumido.

La ruta migratoria hacia España es la única que crece

Durante la entrevista también se han abordado los últimos datos de Frontex sobre las entradas irregulares en la Unión Europea. La agencia europea registró en los ocho primeros meses de 2026 una caída general del 35%, mientras que el Mediterráneo occidental fue la única de las principales rutas que experimentó un incremento, del 34%. Cabe destacar que este dato no incluye la entrada masiva registrada en Ceuta a finales de julio.

En ese mismo periodo, las detecciones descendieron un 55% en el Mediterráneo central, un 25% en el Mediterráneo oriental y un 58% en la ruta de África occidental.

A partir de estos datos, Giraldo ha cuestionado que en España no se aborde la situación desde una perspectiva que, a su juicio, permita identificar las causas y prevenir sus consecuencias.

El inspector ha rechazado además que utilizar términos para describir determinadas situaciones deba llevar automáticamente a acusaciones de racismo. "En este país estamos acostumbrados a cuando se habla de realidades, hablar de fascismo y hablar de racismo", ha lamentado.

Giraldo alerta también sobre la "cifra negra"

Por último, el portavoz de H50 ha advertido de que las estadísticas de detenciones no reflejan necesariamente todos los delitos cometidos, ya que existe también una parte de infracciones que no llegan a denunciarse.

"Estamos hablando de datos fácticos, datos de personas detenidas. Pero ¿y la cifra negra de delitos que no se denuncian?", ha planteado.

Giraldo ha puesto el foco especialmente en los delitos sexuales que no llegan a conocimiento de la Policía y ha defendido que esa información también debe tenerse en cuenta a la hora de valorar la dimensión real de la delincuencia.