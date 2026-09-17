Aumentan los ataques a militares en Ceuta: "Estamos preocupados por si en algún momento matan a alguno"

El Ministerio de Defensa de Margarita Robles ha confirmado este jueves que varios militares agredidos por inmigrantes en Ceuta han tenido que ser evacuados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Marco Antonio Gómez, presidente de ATME, la Asociación de Tropa y Marinería Española ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para explicar los detalles.

Según ha afirmado en los micrófonos de esRadio, no se trata de heridos nuevos sino los que sufrieron esguinces en la rodilla y una rotura de peroné hace unos días. En este sentido, ha confirmado que los ataques van a más: "Le dejas la mano y te cogen el brazo. Por ello, se sienten con más impunidad, reciben el mensaje de que no pasa nada por pegar a los militares".

En paralelo, el presidente de la asociación militar ha anunciado que ante esta escalada de ataques, los militares desde hoy van a poder patrullar con armamento de forma individual, ya que desde la invasión el Ejecutivo socialista había permitido solo llevar a uno de la patrulla el armamento.

"La gran preocupación es que aparezca un muerto, han puesto trampas para así evitar que les identifiquen o les arresten", ha advertido, a la vez que ha lamentado que en caso de sufrir un ataque, "no hay una orden clara, simplemente que cada uno tiene que defenderse de manera proporcional".

Sobre una nueva invasión fechada para el 23 de septiembre, Marco Antonio Gómez ha señalado que desde el Gobierno "no han dado órdenes ni prealertas, solo que haya más patrullas, y si todos vamos al cuartel pues sospechas de que algo puede ocurrir", ya que según ha dicho se tiene mucha cautela por la sensibilidad de la información.

La situación de inseguridad en la ciudad está siendo aprovechada por algunos inmigrantes para protagonizar distintos episodios violentos. Entre los hechos registrados figuran ataques y emboscadas que habrían sido planificadas y coordinadas contra miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas. Algunos de los presuntos autores han sido arrestados, mientras que otros permanecen en libertad.