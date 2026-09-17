Azcón reclama al Gobierno más red eléctrica para Aragón y defiende los centros de datos frente a las críticas del PSOE

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que concrete qué parte de la ampliación de la inversión prevista en la red eléctrica llegará a la comunidad y ha cuestionado que el Ministerio para la Transición Ecológica haya anunciado estas actuaciones sin dialogar con el Gobierno Autonómico.

En una comparecencia ante los medios, Azcón también ha respondido a las declaraciones del delegado del Gobierno en Aragón, que ha cuestionado la política del Ejecutivo Autonómico respecto a estas inversiones. El presidente aragonés ha atribuido esas palabras a intereses relacionados con el Partido Socialista y ha sostenido que los socialistas han cambiado su posición sobre las inversiones vinculadas a las energías renovables.

El presidente ha considerado positiva la decisión del Gobierno de España de aumentar la inversión en la red de transporte de energía, aunque ha cuestionado que la medida haya llegado después de años en los que Aragón ha planteado la necesidad de reforzar sus infraestructuras eléctricas.

Por desgracia, estamos cada vez más acostumbrados a que el PSOE piense más en Sánchez que en los aragoneses. ¿Por qué al Gobierno de Sánchez le parecen bien las inversiones de centros de datos en Cataluña pero no en Aragón? pic.twitter.com/TN8F5LeZac — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) September 17, 2026

"Por desgracia, estamos cada vez más acostumbrados a que el PSOE piense más en Sánchez que en los aragoneses. ¿Por qué al Gobierno de Sánchez le parecen bien las inversiones de centros de datos en Cataluña pero no en Aragón?", ha sostenido.

El presidente aragonés ha señalado que todavía no conoce cómo se distribuirá territorialmente esa inversión y ha reclamado al Ministerio que tenga en cuenta los proyectos que pueden instalarse en Aragón. "Si el Gobierno de España va a ampliar los proyectos de energía, debería hablar con el Gobierno de Aragón", ha afirmado.

Azcón ha sostenido que las decisiones sobre la red eléctrica se están tomando "sin diálogo" y ha afirmado que el Ejecutivo Central debería haber actuado antes ante las necesidades de la comunidad.

El impacto de los centros de datos

El presidente aragonés también ha sido preguntado por las informaciones relativas a una posible regulación estatal de los centros de datos y por las declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista publicada por Bloomberg.

Azcón ha explicado que todavía no ha leído esa información y ha mostrado su extrañeza por que Sánchez haya abordado en un medio internacional una cuestión que afecta directamente a Aragón.

En este contexto, el presidente aragonés ha puesto sobre la mesa un dato atribuido a la Fundación Basilio Paraíso. Según ha explicado, la entidad ha estimado que las empresas aragonesas podrían incrementar su facturación en 13.000 millones de euros si los proyectos de infraestructuras tecnológicas previstos en la comunidad llegan a desarrollarse.

Azcón ha comparado esa cifra con la inversión prevista para la gigafactoría de baterías impulsada por Stellantis y CATL, que ha situado en algo más de 4.000 millones de euros. El presidente aragonés ha defendido que este incremento repercutirá directamente en las empresas y trabajadores de la comunidad y ha vinculado el desarrollo de estas infraestructuras con la generación de actividad económica y empleo.

La situación de Aragón con Cataluña

El actual presidente aragonés ha sostenido que el PSOE ha pasado de defender este tipo de inversiones a cuestionarlas ahora que el Gobierno Autonómico está en manos del Partido Popular. "Tendrán que explicar por qué lo que hace muy poco tiempo pensaban que eran bendiciones ahora es lo peor que le pasa a esta tierra", ha afirmado.

En la misma línea, Azcón ha establecido una comparación entre Aragón y Cataluña a propósito de los proyectos tecnológicos. Ha afirmado que el Gobierno de España está impulsando en Tarragona un proyecto de industria tecnológica y un centro de datos con participación empresarial y respaldo público, mientras que en Aragón se estarían poniendo obstáculos a proyectos privados similares.

"¿Por qué en Cataluña sigue y en Aragón no?", ha preguntado el presidente aragonés, que ha reclamado que el Ejecutivo Central facilite también el desarrollo de estas iniciativas en la comunidad.