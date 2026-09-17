Cae en Ceuta una red que se aprovechaba de los inmigrantes: 900 euros por dormir en un garaje

La Policía Nacional ha detenido en Ceuta a dos personas que formaban parte de una organización que habría obtenido importantes beneficios económicos aprovechando la situación de especial vulnerabilidad de personas migrantes recién llegadas a la ciudad a quienes llegaron a cobrar 900 euros al mes por dormir en un garaje. Según ha informado la Policía en un comunicado, esta misma organización ofrecía a los migrantes la posibilidad de ser trasladados a la Península de forma irregular a cambio de unos 6.000 euros.

Las pesquisas se iniciaron ante la presencia reiterada de migrantes en las zonas comunes de un garaje comunitario situado en las inmediaciones de la barriada del Príncipe, una situación que generó alerta entre los vecinos, que advirtieron de que pernoctaban en el suelo, en espacios destinados al estacionamiento de vehículos.

Según las declaraciones recabadas durante la investigación, ofrecían a los migrantes por cantidades próximas a los 30 euros al día plazas de garaje, trasteros y otros espacios que no reunían condiciones adecuadas para dormir.

En algunos momentos, llegaron a coincidir hasta 20 personas en el mismo aparcamiento, según la Policía. Además, determinados elementos básicos para el descanso, como colchones o mantas, estarían condicionados al pago íntegro de las cantidades exigidas. También cobraban entre cinco y diez euros por realizar una carga completa de los teléfonos móviles.

Los testimonios recogidos apuntaban a la existencia de amenazas de muerte y coacciones dirigidas contra las víctimas con el objetivo de imponer la ley del silencio y evitar que pudieran declarar contra los responsables de la organización. Se les daban indicaciones para permanecer ocultos y evitar el contacto con la policía, de modo que varios de los migrantes reaccionaron con temor ante la presencia de los agentes que participaron en el operativo.

Posteriormente, varias personas decidieron colaborar con los policías y sus testimonios permitieron reconstruir parte del funcionamiento de la red y determinar las funciones que tenían encomendadas sus integrantes.

Detenidos los propietarios de un piso en Ceuta que alojaba a 25 migrantes hacinados

Horas antes, otro dispositivo acababa con la detención por parte de la Guardia Civil de los propietarios, un hombre y una mujer, de un piso patera que alojaban en condiciones precarias y de hacinamiento a 25 migrantes, seis de ellos menores, que también llegaron a la ciudad autónoma en la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. Según ha informado el instituto armado, se ha podido identificar a 25 migrantes viviendo en condiciones nulas de salubridad.

El operativo, tal y como ha podido comprobar Efe, se ha desarrollado en una vivienda situada en pleno centro de la ciudad, concretamente en la calle Real, después de que los agentes tuvieran constancia de la entrada y salida de migrantes de su interior. Las denuncias vecinales habían puesto en alerta a los agentes, que esta misma mañana han procedido a intervenir en el edificio.

Los agentes han localizado a los migrantes hacinados en el interior de la vivienda, en condiciones infrahumanas, debido al espacio reducido que ocupaban dentro. Todos han sido trasladados en varios furgones a las dependencias del instituto armado para proceder a su expulsión del país, según han confirmado a Efe fuentes del operativo. En el operativo se ha determinado que hasta cinco personas vivían en la cocina rodeados de suciedad.

La operación, que ha coincidido con la hora de entrada de los colegios, ha despertado una gran atención entre los ciudadanos al haberse desarrollado en una vía muy transitada a esas horas de la mañana.