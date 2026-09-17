La Policía detiene a seis ultras por la agresión a dos políticos de izquierdas en Oviedo

El jefe superior de la Policía Nacional de Asturias, Jordi Ignacio Moreno, ha confirmado que los investigadores aprecian un posible delito de odio en el ataque sufrido por dos militantes de la agrupación AMA Asturies durante las celebraciones de San Mateo de la semana pasada.

Moreno ha comparecido en una rueda de prensa junto a la delegada del Gobierno en el Principado, Adriana Lastra, para dar cuenta del arresto de media docena de jóvenes vinculados a la agresión al exconcejal de Somos Oviedo Rubén Rosón y el también miembro de la formación morada, Jorge Fernández. Según el responsable policial, los agentes tuvieron identificados a los sospechosos desde el inicio de las pesquisas. Un grupo perteneciente a la facción radical del Real Oviedo.

El relato policial, sustentado en testimonios y grabaciones de las cámaras de seguridad del Ayuntamiento, señala que uno de los jóvenes se acercó a la caseta del colectivo Fiestes Populares para arrancar una pancarta contra el racismo. Minutos más tarde, regresó acompañado por los otros cinco implicados con la intención de quitar el faldón de la instalación, que lucía la bandera arcoíris. En ese instante, Rosón y Fernández salieron a recriminarles su actitud, momento en el cual se desencadenó la agresión con patadas, golpes y expresiones violentas.

Los agentes han constatado además que los agresores profirieron gritos de carácter homófobo contra las víctimas. Por ello, a cuatro de los investigados se les atribuye un delito de lesiones y otro de odio, mientras que a los dos restantes se les imputa únicamente este último, a la espera de la calificación definitiva por parte de la Fiscalía.

El Gobierno agradece la celeridad de la investigación

Por su parte, Adriana Lastra ha querido agradecer la celeridad de los agentes. La delegada del Gobierno ha remarcado que las instituciones tienen la obligación de ser tajantes ante estos episodios, subrayando que lo sucedido no constituye una "simple pelea entre jóvenes", sino una agresión en la que se insultó a las víctimas por su ideología y orientación sexual.

Finalmente, Lastra ha hace hincapié en la importancia de los discursos de los cargos públicos y ha instado al secretario general del Partido Popular en Oviedo y teniente de alcalde, Mario Arias, a pedir disculpas y rectificar sus recientes declaraciones, en las que sugirió que Rosón debía disculparse con su formación política. "Espero que Mario Arias pida disculpas y rectifique, porque aquí solo hay dos víctimas: Rubén y Jorge", ha señalado Lastra, que ha acusado al dirigente popular de haber "puesto en la diana de nuevo a Rubén Rosón", algo que ha calificado de "inexplicable".