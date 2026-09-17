Dos perros de caza se libran de una multa porque no les afecta la Ley de Bienestar Animal

Un agente forestal recorría una zona de la Sierra de la Demanda, en La Rioja, cuando observó a dos perros pequeños de pelo blanco que deambulaban libremente por una pista forestal. Los animales entraron por debajo de la puerta de una finca que pertenecía a la Asociación Cansorros, vinculada a la actividad cinegética.

El agente consideró que los perros podían causar daños a la fauna silvestre o incluso ser atacados por lobos. La zona, además, es un espacio natural protegido, monte público y coto de caza. Y la Ley de Bienestar Animal prohíbe expresamente en su artículo 25 "dejar animales sueltos o en condiciones de causar daños en lugares públicos o privados de acceso público especialmente en los parques nacionales, cañadas donde pastan rebaños o animales u otros espacios naturales protegidos donde puedan causar daños a las personas, al ganado o al medio natural".

Teniendo en cuenta lo anterior, procedió a sancionar a la asociación por "no haber ejercido la vigilancia adecuada sobre sus animales y permitir que estuvieran sueltos fuera de la finca". La multa inicial fue de 750 euros: 500 euros correspondientes a la sanción mínima y otros 250 por el segundo perro.

Pero Cansorros recurrió. La asociación explicó que sus animales eran perros destinados a la caza y aportó documentación para demostrarlo. Entre otras cosas, acreditó su pertenencia a una asociación de rehalas y presentó las cartillas de sus perros. Y como los perros de caza están excluidos de la ley animalista, no procede multarlos por ir sueltos por un monte.

Sin embargo, la Administración mantuvo la sanción. Argumentaron que los dos perros que vio el agente no habían sido identificados, por lo que las pruebas de las cartillas aportadas por la asociación no eran determinantes para demostrar que los animales se dedican a la actividad cinegética.

La asociación acabó llevando el asunto ante el Tribunal de Instancia de Logroño. Y el juez les ha dado la razón.

¿Se identificó a los perros?

La sentencia señala que el principal problema para la sanción, tal y como reconoce la Consejería de Agricultura de Logroño, es que los perros ni siquiera fueron identificados. El Tribunal señala que la Administración debía acreditar que se había cometido una infracción y que los animales eran responsabilidad de la asociación. Y considera que no lo hizo.

La mera presunción de que los perros pertenecían a Cansorros porque fueron vistos entrando en su finca no era suficiente para trasladarle la responsabilidad.

La sentencia es clara: en un procedimiento sancionador corresponde a la Administración probar los hechos y la responsabilidad, y la presunción de legalidad de sus actuaciones no le permite invertir esa carga de la prueba.

Son perros de caza

En segundo lugar, el Tribunal recuerda que, según la propia Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales: los perros de caza, las rehalas y los animales auxiliares de caza están excluidos de su ámbito de aplicación.

Y el Tribunal hace una precisión especialmente importante. La exclusión no depende de que el perro esté cazando en ese momento, ni de que se encuentre dentro de la temporada de caza. La norma excluye a los perros de caza por su propia condición.

De hecho, el juez considera que en este caso los animales observados por el agente eran perros de caza y que, por tanto, no podían ser sancionados con arreglo a la Ley de Bienestar Animal que había utilizado la Administración.

Por estos dos motivos —la falta de acreditación de la titularidad de los perros y, sobre todo, la exclusión de los perros de caza de la Ley 7/2023— el Tribunal anula la multa de 750 euros, ordena a la Administración devolver a la asociación el dinero que hubiera pagado, junto con los intereses legales, y le impone las costas del procedimiento.