El audio de la gerente del PSOE que apunta a Cerdán en el caso de las cloacas: "Ostenta la máxima responsabilidad"

La gerente del PSOE Ana María Fuentes señaló ante el juez que investiga las cloacas del Partido Socialista que era Santos Cerdán la persona que ostentaba la responsabilidad dentro del partido relacionada con las funciones operativas y que ella se limitaba a las labores de gestión "pura y dura": "Tiene poder para efectuar cualquier tipo de acción".

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional se encuentra investigando las presuntas cloacas del Partido Socialista diseñadas para obstaculizar procesos judiciales que afectan al gobierno o al entorno de Pedro Sánchez.

La UCO apuntó a Fuentes en uno de sus informes como la persona que, con la intermediación de Leire Díez y bajo la dirección de Santos Cerdán habría falseado dos notas de encargo profesional: una con el despacho Estudio Jurídico I. Oliver & Partners SL, vinculado a Ismael Oliver Romero, y otra con Jacobo Teijelo Casanova.

Según el audio de la declaración, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la gerente del PSOE precisó que no se encargaba de "ninguna actividad política". "En el PSOE el Secretario de Organización es la persona que ostenta la máxima responsabilidad, es el representante legal, por lo tanto tiene poder para efectuar cualquier tipo de acción".

Sobre su relación con el exsecretario socialista Fuentes señaló que era de carácter "profesional". "Él pasaba poco tiempo en Ferraz porque tenia muchas funciones fuera y además era diputado en el Congreso pero era una relación correcta", explicó ante el juez. De igual manera ha precisado que le conoció cuando ella comenzó a trabajar en la sección de Cumplimiento Normativo.

Por su parte, la gerente del PSOE se desvinculó de los contratos confeccionados por el partido a los abogados de la cloaca Ismael Oliver y Jacobo Teijelo. Sobre este último ha precisado que sí que se le pagaron tres facturas, al contrario de lo que ha reconocido el partido Socialista.