El caso de los dos guardias civiles fallecidos al perseguir una narcolancha pasa a la Audiencia

La Audiencia Nacional se hará cargo finalmente de las diligencias que investigan el trágico suceso ocurrido el pasado mes de mayo, en el que perdieron la vida dos agentes de la Guardia Civil. La titular del Juzgado de Huelva que instruía el caso ha dictado un auto en el que acuerda su inhibición a favor del tribunal con sede en Madrid.

Hasta este momento, el procedimiento se encontraba dividido debido al lugar de fallecimiento de las víctimas. Inicialmente, el Juzgado de Huelva incoó diligencias previas por el agente que murió en el acto, mientras que un Juzgado de Jerez asumió la investigación del segundo funcionario, quien falleció en un centro hospitalario de dicha localidad gaditana al que había sido evacuado. Una vez unificadas las actuaciones en el primer órgano judicial, este ha procedido a trasladar la causa al Juzgado Central de Instrucción correspondiente.

El suceso tuvo lugar el 8 de mayo en torno a las once de la mañana, durante un operativo contra el narcotráfico desarrollado a unas 80 millas del litoral andaluz. Durante la persecución en alta mar de una narcolancha, dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial colisionaron por motivos que todavía se están tratando de esclarecer. El fuertísimo impacto se saldó con la muerte de dos efectivos y dejó a otros dos compañeros heridos de diversa consideración, quienes tuvieron que recibir asistencia médica inmediata.

En el amplio dispositivo de rescate desplegado tras el siniestro participaron dotaciones de la Armada, Salvamento Marítimo y el Servicio de Vigilancia Aduanera. La propia Dirección General de la Guardia Civil mostró públicamente su agradecimiento a todas estas instituciones por el apoyo brindado en unos instantes que calificaron de gran dureza y complicación para el cuerpo de seguridad estatal.

Dos agentes con amplia experiencia

Los fallecidos eran dos profesionales con una amplia trayectoria en la especialidad. Uno de ellos era el capitán Jerónimo, natural de la localidad malagueña de Villanueva del Rosario y con ingreso en el cuerpo en el año 1994. A lo largo de su carrera acumuló un brillante expediente y numerosas condecoraciones, como tres cruces con distintivo blanco y una de plata a la Orden del Mérito de la Guardia Civil, además de la placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

El segundo de los fallecidos fue el agente Germán, nacido en Teruel, quien se había incorporado a la institución en 1989. Trasladado al Servicio Marítimo en 1992, acumulaba cerca de treinta y cuatro años de servicio ininterrumpido combatiendo la delincuencia en el mar. Pasó por las Comandancias de Algeciras y Almería antes de asentarse definitivamente en Huelva a mediados de la década de los noventa. Ambos servidores públicos fueron despedidos el 9 de mayo y condecorados a título póstumo con la Cruz del Mérito con Distintivo Rojo.