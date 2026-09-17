El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha escuchado al Ministerio Fiscal y ha reculado la decisión por la cual entregaba al exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, Juanma Serrano, su teléfono móvil incautado durante el registro de la sede de Ferraz el pasado mes de mayo.

La UCO maneja una copia del móvil de Juanma Serrano que interceptó durante el registro de la sede nacional del PSOE con el objetivo de realizar un informe que analice el papel del expresidente de Correos en las cloacas del PSOE a partir de sus mensajes y llamadas. Como ya avanzó Libertad Digital, la defensa de Serrano busca ahora desestimar el teléfono móvil como prueba porque considera que la obtención del mismo "no se hizo conforme a derecho", pero también había pedido recuperar el terminal con el objetivo de poder utilizarlo en su defensa. Serrano temía que la UCO hilase su vinculación a las cloacas del PSOE con su trabajo en la empresa privada.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez se desdice y rechaza finalmente la devolución del terminal, a la que había accedido anteriormente. "A la vista de lo informado por el Ministerio Fiscal procede reformar la providencia de 07.09.2026 que acuerda la devolución del dispositivo móvil iPhone 15 Pro-Max, con número de serie MVQ16ML4W3 devolución del teléfono móvil solicitada por la representación procesal de Juan Manuel Quintana Serrano, toda vez que dicho dispositivo podría constituir un vestigio o prueba material (de conformidad con el artículo 326 de la Lecrim) de la perpetración de varios delitos constitutivos, entre otros, de tráfico de influencias en el seno de organización criminal que aconsejan que dicho dispositivo se conserve a disposición de este Juzgado, con la finalidad de que las partes personadas puedan examinarlo o interesar lo que consideren oportuno sobre cualquier análisis posterior del mismo en relación con los hechos investigados", explica el magistrado.

El Ministerio Fiscal argumentaba la necesidad de que el material fuese custodiado por parte de la letrada de la Administración de Justicia porque el terminal podría "constituir una fuente material de prueba susceptible de posteriores comprobaciones, análisis periciales, cotejos, verificaciones de integridad o diligencias complementarias derivadas del avance de la investigación".

"La conservación del dispositivo original permite, además, garantizar la posibilidad de contradicción de las partes respecto de las operaciones periciales efectuadas sobre el mismo y preservar la fuente originaria de la que proceden los datos digitales incorporados al procedimiento", continúa en su exposición el juez, que investiga el caso de las cloacas del PSOE.

Por todo ello, decide "estimar el recurso de reforma interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la providencia 07.09.2026 que acuerda la devolución del teléfono móvil iPhone 15 Pro-Max, con número de serie MVQ16ML4W3 al investigado Juan Manuel Serrano Quintana, dejándose sin efecto lo acordado en la misma".

Lo que Juanma Serrano teme de su móvil

Según han apuntado fuentes jurídicas a Libertad Digital, la defensa de Serrano no se encuentra preocupada por los mensajes que los investigadores encuentren de Serrano con el presidente del Gobierno, ya que su relación se habría enfriado después de llegar Pedro Sánchez a La Moncloa. Serrano tenía aspiraciones a ser jefe de gabinete de Sánchez, puesto que había desarrollado en el partido, pero en La Moncloa.

Aun así, estas sí que reconocen que Serrano se encuentra "preocupado" por sus relaciones empresariales fuera de Correos. En este sentido, Serrano defiende que estas no tienen nada que ver con el caso en el que el juez Santiago Pedraz investiga las supuestas prácticas ilícitas de Leire Díez; pero está "expectante por ver si la UCO hila cuestiones" que, a su juicio, no están relacionadas.