La Audiencia Nacional levanta la paralización del campamento de 800 inmigrantes en Ceuta

La Audiencia Nacional ha levantado la paralización de la creación de un campamento con cabida para 800 inmigrantes irregulares que permanecen en Ceuta de la invasión; un planteamiento realizado por el Ministerio de Transportes de Óscar Puente.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del órgano judicial había paralizado la implantación de un campamento en el puerto de Ceuta con el objetivo de que no hubiese medidas irreversibles hasta que analizase la situación. Una vez analizada, entiende que no corresponde mantener la prohibición temporal del campamento, por lo que deniega la medida cautelar y permite al Ministerio de Transportes llevarlo a cabo. Independientemente de esta medida, la Audiencia Nacional podrá indagar más adelante si el campamento vulnera alguna ley pero, al no apreciar que haya un efecto irreversible, decide que puede llevarse a cabo hasta que se estudie el caso en profundidad.

En el auto emitido por la Sala Tercera, se expone que no se argumentan los motivos por los cuales las condiciones de la ayuda humanitaria afectarían a la seguridad de los agentes de la Policía Nacional, como defendía el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que presentó la petición de medidas cautelarísimas. "No está justificada la adopción de la medida solicitada, pues los razonamientos que se exponen gravitan sobre la idea de que se pretende que la atención humanitaria a las personas migrantes se preste en condiciones de seguridad verificadas y documentadas, y a la protección de la seguridad y salud laboral de los funcionarios de la Policía Nacional", asevera el escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"Lo que se expone al respecto es que se aprecia que concurren razones de interés general que justifican el otorgamiento de la autorización solicitada, 'sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias para garantizar su compatibilidad con la seguridad, protección y normal explotación del puerto". Y de manera expresa se establece que, "de conformidad con el artículo 9 del Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible instará del Ministerio del Interior su colaboración activa y aportación de medios necesarios para reforzar la seguridad'", ahonda la Audiencia Nacional. Por ello, explica, "serán las disposiciones que adopte el Ministerio del Interior las que determinen esas condiciones de seguridad para los agentes que presten servicio en las instalaciones y para los propios migrantes y demás personal allí destinado".

Es decir, la Audiencia Nacional rechaza que se pueda presuponer que exista un peligro para los agentes por las condiciones de seguridad del campamento porque el Ministerio del Interior todavía no ha explicado de qué forma se va a desarrollar el trabajo de los agentes. Además, se apoya en razones humanitarias para avalar la implementación del campamento.

"La resolución se adopta razonando que la ocupación solicitada se incardina en las actuaciones desarrolladas al amparo de la situación de interés para la Seguridad Nacional declarada mediante el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, y responde a la necesidad de disponer de medios e instalaciones adecuados para el ejercicio de funciones públicas vinculadas a la atención humanitaria y a la gestión de la situación de crisis existente", sentencia.