La Corona reivindica la historia de Melilla en el 529 aniversario de la toma de la ciudad

Melilla celebra este jueves su día grande, una fecha que conmemora la toma de la ciudad en 1497 y que pone cada año el foco en su historia, su identidad y su carácter multicultural.

Con motivo de esta jornada, la Casa del Rey ha trasladado su felicitación a todos los melillenses a través de un mensaje en redes sociales en el que ha destacado la singularidad de la ciudad y ha reivindicado la convivencia como parte de su futuro.

"Hoy, la Corona y todos los españoles celebramos Melilla, su historia y la diversidad que la convierte en una ciudad única", señala el mensaje publicado por la Casa del Rey. La institución también expresa su "afecto a todos los melillenses en este día" y apuesta por "seguir construyendo juntos un futuro de convivencia y bienestar".

Hoy, la Corona y todos los españoles celebramos Melilla, su historia y la diversidad que la convierte en una ciudad única. Nuestro afecto a todos los melillenses en este día. Sigamos construyendo juntos un futuro de convivencia y bienestar. pic.twitter.com/CKqq7caezk — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) September 17, 2026

¿Por qué se celebra el Día de Melilla el 17 de septiembre?

La elección de esta fecha está vinculada a uno de los principales acontecimientos de la historia de la ciudad. El 17 de septiembre de 1497, las tropas del duque de Medina Sidonia tomaron Melilla bajo el mando de Pedro de Estopiñán y Virués. La propia Ciudad Autónoma establece esta efeméride como el origen de la celebración del Día de Melilla.

La ocupación se produjo en el contexto de la expansión de la presencia de la Monarquía Hispánica en el norte de África a finales del siglo XV. Según la documentación histórica publicada por la Ciudad Autónoma, los expedicionarios dirigidos por Estopiñán se instalaron en el interior de la fortificación medieval que ya existía en la ciudad.

La fecha se ha mantenido desde entonces como una de las principales jornadas del calendario de la ciudad. El calendario laboral de Melilla recoge expresamente el 17 de septiembre como Día de Melilla, con carácter de fiesta local.

Una jornada marcada por la diversidad

La celebración no se limita a recordar el pasado. El Día de Melilla se ha convertido también en una jornada para reivindicar la personalidad de una ciudad marcada por la convivencia de distintas culturas y tradiciones.

Ese carácter diverso es precisamente uno de los elementos que la Casa del Rey ha querido destacar en su mensaje. La referencia a una ciudad "única" y a la construcción de un futuro de "convivencia y bienestar" sitúa la diversidad y la convivencia entre los principales rasgos asociados a Melilla en esta jornada.

La propia Ciudad Autónoma ha utilizado en anteriores celebraciones institucionales el concepto de convivencia entre culturas como uno de los elementos centrales de la identidad melillense. En los actos oficiales del pasado año, por ejemplo, se puso el acento en la imagen de Melilla como una ciudad abierta y de convivencia.

Melilla conmemora 529 años de historia

La celebración de este 17 de septiembre de 2026 tiene además una cifra redonda como referencia histórica: se cumplen 529 años desde la toma de la plaza en 1497. La Ciudad Autónoma ha preparado con motivo de la efeméride distintos actos institucionales y actividades culturales y festivas.

Entre ellos figura el acto institucional del Día de Melilla, previsto en la plaza de Armas, además de una exhibición militar y naval durante la mañana y un espectáculo de fuegos artificiales por la noche. La programación se completa con actividades gastronómicas, culturales y musicales durante todo el fin de semana.

El Día de Melilla vuelve así a combinar memoria histórica, celebración institucional y reivindicación de una identidad propia. Una jornada en la que la ciudad mira a su pasado, pero también pone el foco en su diversidad y en la convivencia que, como ha subrayado este jueves la Casa del Rey, forma parte de su singularidad.