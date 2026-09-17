La juez Tardón abre una investigación tecnológica secreta sobre la invasión de Ceuta

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha ordenado crear una pieza separada secreta para realizar una investigación tecnológica sobre la invasión de Ceuta desde suelo marroquí.

La titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 ha convocado en calidad de testigos a Gonzalo Sanz, exjefe de Gabinete del delegado de Gobierno de Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano; y al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, en el marco de la investigación que mantiene abierta sobre las posibles responsabilidades penales por la invasión. Estas nuevas diligencias se dan después de haberse inhibido la sección número 6 del Tribunal de Instancia de Ceuta, que manejaba una investigación en la que constaba como querellado el delegado de Gobierno de la ciudad autónoma.

En el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, la juez decreta que "se formará Pieza Separada de Investigación Tecnológica, actuándose en la misma cuantas actuaciones resulten derivadas de las mismas y que, a tenor de lo dispuesto en los artículos 588 bis d) y 588 ter j) y k) tendrá naturaleza SECRETA sin necesidad de que se acuerde expresamente el secreto de la misma". Se refiere a las actuaciones con las que buscará "identificar personalmente a los responsables de la convocatoria, determinando sus conexiones nacionales e internacionales".

Para ello, la magistrada explica que "habrán de emitirse, conforme se solicita en el ordinal 2º, Comisiones Rogatorias Internacionales y Órdenes Europeas de Investigación a Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google, Apple y cualquier otra plataforma digital identificada durante la investigación, interesando: La conservación inmediata y posterior remisión de los datos de registro de las cuentas utilizadas para la difusión de la convocatoria, direcciones IP, dispositivos empleados, números de teléfono asociados, correos electrónicos vinculados, historial de conexiones y contenido de grupos, canales y perfiles utilizados entre el 1 de julio y el 15 de agosto de 2026".

El foco en las imágenes satelitales

Estas no son las únicas diligencias tecnológicas que la juez ordena; sino que la magistrada también ha mostrado especial interés en la tecnología referente a la cartografía como las imágenes satelitales de las que tenga conocimiento el Ministerio de Defensa ya que, según su planteamiento, podrían revelar información vital para conocer los responsables de la organización.

De hecho, reclama a su más alto cargo no político, el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) "que aporte a este Juzgado cuantas imágenes satelitales disponga respecto de la horquilla temporal comprendida entre las 00:00 horas del día 20 de julio y las 23:59 horas del día 7 de agosto de 2026, de la Playa de Fnideq (Marruecos) colindante con la zona fronteriza española y la playa de El Trampolín (Ceuta), y que pudieran haber sido obtenidas por su Mando de Operaciones (MOPS), Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), y de cualquier otro centro de su ámbito que pudiera haber realizado dicha tarea". Esta petición se extiende a cámaras de vigilancia y otros medios de grabación en puntos clave de la invasión.

En el mismo sentido, la magistrada ordena al CEO de una tecnológica, HI Iberia, que informe de todas las solicitudes que se le hayan realizado para la obtención de imágenes satelitales a través de la herramienta SEDA. Esta, según la propia página de la empresa privada colaboradora del Ministerio de Defensa, es una técnica de inteligencia artificial que identifica comportamientos inusuales o sospechosos en las trayectorias y movimientos de los barcos.

Imagen satelital recogida en un informe del CNIF

Así, pide a la empresa que "identifique a la persona u organismo público o privado que haya solicitado los servicios de su compañía, bien a través de la referida herramienta o cualquier otra de sus plataformas, para la obtención y realización de imágenes en la zona geográfica fronteriza entre las localidades de Ceuta y Castillejos con un radio de acción comprendido entre los 5.000 metros hacia territorio marroquí, y los mil metros en territorio español", todo dentro del período de tiempo que concentra la invasión. Esta pesquisa podría ayudar a determinar qué organismos estuvieron informados e incluso vigilantes de la zona durante los días previos y posteriores a la entrada masiva de inmigrantes irregulares.

Estas pesquisas se unen a un listado pormenorizado de peticiones realizadas a diferentes organismos para que aporten toda la documentación que tengan al respecto de los avisos e informes que podían advertir la magnitud de la crisis.