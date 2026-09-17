La OCU advierte sobre los aparcamientos que prohíben la entrada a coches eléctricos: "Ninguna norma" lo ampara

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha salido al paso de las restricciones que algunos aparcamientos están imponiendo a los coches eléctricos ante el supuesto mayor riesgo de incendio que representarían estos vehículos. La organización sostiene que impedirles la entrada por este motivo carece actualmente de respaldo legal.

"Ninguna norma" permite prohibir que un vehículo eléctrico estacione en un aparcamiento, según ha advertido la OCU, que asegura haber detectado estas restricciones tanto en empresas de aparcamientos públicos como en comunidades de propietarios. La organización señala, además, que la legislación vigente avanza precisamente en la dirección contraria, al fomentar la movilidad eléctrica y establecer obligaciones relacionadas con la instalación de puntos de recarga en edificios y zonas de estacionamiento.

Un veto que ya se aplica en Madrid

Uno de los casos que ha suscitado polémica es el del Garaje Centro de Madrid, un aparcamiento público que colocó un cartel en su entrada para impedir expresamente el acceso de coches eléctricos. "Ante los posibles riesgos de incendio que supone un coche 100% eléctrico está prohibido el acceso de dichos vehículos en el garaje", podía leerse en el aviso.

La OCU recuerda, sin embargo, que las principales normas de seguridad contra incendios no establecen un tratamiento diferente para los automóviles eléctricos respecto a los que utilizan combustibles tradicionales.

"El Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios y el Código Técnico de la Edificación no diferencian entre vehículos eléctricos y de combustión. Mientras que el resto de la normativa aplicable a aparcamientos cubiertos coincide en impulsar la instalación de cargadores eléctricos. Tal es el caso del Real Decreto 450/2022, la ITC BT-52, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Real Decreto-ley 29/2021", ha explicado la organización.

Restricciones fuera de España

La polémica no se limita a España. Carrefour Bélgica anunció en agosto restricciones para que los vehículos eléctricos pudieran estacionar en los aparcamientos elevados de alrededor de 40 supermercados. En ese caso, la compañía alegó tanto el mayor peso de estos automóviles y su posible impacto sobre determinadas estructuras antiguas como las dificultades que plantearía un incendio en esas instalaciones.

"Para los vehículos de emergencia es más difícil intervenir en la azotea de un edificio que en un aparcamiento a nivel del suelo", explicó entonces el portavoz de la compañía, Damien Bytebier.

La asociación de consumidores también rechaza que el peligro de incendio pueda utilizarse como argumento general para vetar estos vehículos en aparcamientos cubiertos. Para ello, se remite a la posición expresada por las instituciones comunitarias.

"La Comisión Europea ya se pronunció en 2025, señalando que los incendios de vehículos eléctricos de batería no son más frecuentes que los de los vehículos con motor de combustión interna", ha indicado la OCU.

La dificultad de extinguir las baterías

La menor frecuencia de estos incendios no significa, sin embargo, que su extinción no presente dificultades específicas. Bomberos de Madrid ya advirtió de ello en 2025 después de intervenir en el incendio de un vehículo eléctrico.

"Los riesgos de los incendios de vehículos eléctricos, unido al riesgo de producirse en un espacio confinado como un parking subterráneo, dificultan la extinción que debe ejecutarse con las instalaciones adecuadas, con el fin de limitar la propagación y daños a la infraestructura", señaló entonces el cuerpo municipal.

Pese a estas dificultades, la OCU considera que restringir de forma general el acceso de los coches eléctricos a aparcamientos cubiertos por motivos de incendio "no resulta lógico y obstaculiza la adopción de tecnologías más sostenibles".

Ante este tipo de situaciones, la organización recuerda también los mecanismos de los que disponen los conductores afectados. Si un aparcamiento abierto al público rechaza la entrada de un vehículo eléctrico, el usuario puede solicitar explicaciones al responsable mediante una hoja de reclamaciones. También puede dirigirse a las autoridades de consumo y poner los hechos en conocimiento de las administraciones competentes.