Los favoritos del Gobierno para la Sala Segunda del Supremo: De Prada y la hija de Bacigalupo

El Gobierno de Pedro Sánchez apuesta especialmente por dos candidatos para que se conviertan en nuevos magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo: el juez José Ricardo de Prada y la jurista Silvina Bacigalupo.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) formado por 10 vocales conservadores e 10 izquierdistas, más su presidenta Isabel Perelló, deberá negociar y designar a un total de 7 nuevos magistrados de los 16 que compondrán la Sala en el plazo de un año, lo que supone prácticamente la mitad de la citada Sala Penal.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "entre los candidatos sanchistas a convertirse en magistrados de la Sala Penal del Supremo, hay dos que destacan por encima del resto por su cercanía al Gobierno de Pedro Sánchez y cuyo nombramiento quiere promoverse a través de los vocales izquierdistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): José Ricardo de Prada y Silvina Bacigalupo".

Como magistrado de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada fue el artífice de la moción de censura que consiguió derrocar al Gobierno de Mariano Rajoy y llevar a Sánchez a la Moncloa. De Prada tumbó al Ejecutivo del PP con la sentencia sobre la primera época del caso Gürtel en la que cuestionó la "credibilidad" del propio Rajoy y en la que los populares fueron condenados a pagar 245.000 euros de multa como partícipes a título lucrativo de la trama corrupta.

El magistrado incluyó en la citada sentencia un párrafo o ‘morcilla’ en el que aseguraba que los populares disponían de una "caja B", una "estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989". Posteriormente, el Supremo consideró que estas afirmaciones de De Prada eran excesivas y expresivas de una técnica irregular en la redacción de la sentencia, ya que "no se puede afirmar una responsabilidad penal sin acusación o defensa".

Especialmente polémicas han sido las decisiones judiciales de De Prada relacionadas con el terrorismo de ETA o de los CDR en Cataluña. Además, fue uno de los magistrados que apoyó públicamente a Baltasar Garzón cuando fue juzgado en el caso de las escuchas ilegales en Gürtel por el que fue finalmente inhabilitado como juez.

Por su parte, la jurista Silvina Bacigalupo es hija del fallecido y polémico magistrado del Tribunal Supremo Enrique Bacigalupo. Dicho magistrado protagonizó uno de los mayores escándalos judiciales de la democracia al inhabilitar al juez Javier Gómez de Liaño por investigar al Grupo Prisa en el caso Sogecable. Silvina Bacigalupo es además cuñada de la exvicepresidenta del Gobierno, exministra de Transición Ecológica y actual vicepresidenta primera de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

La hija de Bacigalupo también formó parte del entorno de asesoramiento del propio Pedro Sánchez. Concretamente, en el año 2015 integró el llamado "consejo de sabios" o equipo de expertos del entonces candidato socialista. Además, en 2016 participó en la elaboración del programa electoral, encargándose del área de transparencia y ética empresarial.

Silvina Bacigalupo.

Otros candidatos de Moncloa

"Otro candidato favorito para el Ejecutivo socialista es el mediático portavoz de la asociación izquierdista Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, actual magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona. Un cuarto favorito para Moncloa es el magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Pedro Herrera. Dicho magistrado es también portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia y desempeñó el cargo de viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias durante el Ejecutivo presidido por Paulino Rivero, en representación de la cuota del PSOE", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "los vocales del CGPJ comenzarán a negociar sobre la elección de magistrados a la Sala Segunda del Tribunal Supremo previsiblemente en octubre, después de que se realicen las entrevistas y se analicen los respectivos currículos. Se prevé una negociación dura y difícil entre vocales conservadores e izquierdistas del CGPJ".

Alerta en el Supremo: Sánchez quiere la Sala Segunda

Tal y como publicó este diario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede controlar la mitad de la Sala Penal del Tribunal Supremo en un año. La condena al hermano del presidente del Gobierno David Sánchez o la hipotética condena a su esposa Begoña Gómez acabarán recurridas ante la Sala Penal del Supremo, al igual que el resto de investigaciones sobre corrupción que afectan al Ejecutivo socialista y al propio Pedro Sánchez como el caso de las cloacas, la trama SEPI, la financiación ilegal del PSOE, el caso Plus Ultra o la trama Koldo.

En los próximos 12 meses se jubilarán un total de cinco de los 15 magistrados que supuestamente deben componer la Sala de lo Penal del Supremo. Concretamente, Juan Ramón Berdugo, Andrés Palomo, Ángel Luis Hurtado, el actual presidente Andrés Martínez Arrieta y Julián Sánchez Melgar. Además, la plaza del magistrado Miguel Colmenero, jubilado en 2023, aún no se ha cubierto, al igual que tampoco se ha designado otra plaza de magistrado para la Sala de reciente creación.

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