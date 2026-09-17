Nueva denuncia contra Gallardo por la creación "innecesaria" de una plaza para el asesor de David Sánchez

La Asociación Hazte Oír ha presentado una denuncia contra el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, por la creación del puesto de Luis María Carrero, vinculado al hermano de Pedro Sánchez en la Diputación.

El pasado mes de julio David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, fue condenado por un delito de prevaricación a nueve años de inhabilitación. La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz también condenó a Gallardo por dos delitos de prevaricación a una pena de 18 años de inhabilitación. La sentencia consideraba probado que los acusados trataron de favorecer los intereses de David Sánchez con la creación de un puesto público "innecesario".

Según la denuncia de Hazte Oír a la que ha tenido acceso Libertad Digital la denuncia se interpone "por los hechos acaecidos en Badajoz entre los meses de septiembre y diciembre de 2023, relativos a la creación de la Jefatura de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas y a su adjudicación en comisión de servicios, que pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (en adelante, CP), y de los demás que más adelante se expresan".

La denuncia recuerda que la sentencia por la que se condenó al hermano de David Sánchez condenó al Diputado Delegado del Área de Cultura y a Luis María Carrero, por haberse beneficiado de la creación de un puesto innecesario, como autores de un delito de prevaricación administrativa y se les impuso la pena de nueve años de inhabilitación especial.

Ahora la asociación explica que "el acuerdo de creación del puesto lo adoptó el Pleno de la Diputación en sesión que presidió el denunciado y cuyo debate él mismo cerró". El puesto se creó por el acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Badajoz que se celebró el 29 de septiembre de 2023. "El acta de la sesión recoge que «cierra el debate el Presidente, don Miguel Ángel Gallardo», y consigna como Presidente a Miguel Ángel Gallardo Miranda", precisan.

"Aprobada inicialmente la modificación, se publicó para exposición pública, se desestimaron las alegaciones presentadas en sesión plenaria posterior y la aprobación definitiva se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, con la creación del puesto de Jefe o Jefa de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, cuya ficha del anexo de creación de puestos le asigna el código 02605, nivel de complemento de destino 24, complemento específico de 15.333,08 euros y forma de provisión por concurso específico de méritos", añade.