Óscar Puente admite la pérdida de confianza en Renfe pero se escuda en excusas para tapar el caos ferroviario

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha visto obligado a reconocer este jueves lo que millones de usuarios sufren a diario: que la pérdida de confianza en el sistema ferroviario español es "evidente". Sin embargo, lejos de asumir responsabilidades por la nefasta gestión de la red bajo su mandato, el ministro socialista ha recurrido a una batería de excusas que van desde el clima hasta las obras para justificar el colapso permanente de Renfe y Adif.

En una entrevista concedida a TVE, Puente admitió que el viajero está perdiendo la fe en el servicio —"Yo esto no lo voy a negar", afirmó—, aunque enmarcó la crisis actual en un año "horrible" marcado por las tragedias ferroviarias de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que se cobraron la vida de 47 personas.

A pesar del malestar generalizado y de los continuos retrasos y averías en la red de Alta Velocidad y Cercanías, el titular de Transportes insistió en calificar el sistema español como "uno de los mejores de Europa en puntualidad y fiabilidad", respaldándose en comparaciones con Francia, Alemania e Italia donde, según él, la falta de puntualidad es "lo habitual".

El catálogo de evasivas del ministro

Frente a las críticas de la oposición y de las asociaciones de usuarios por la evidente tensión que sufre la infraestructura, Puente ha negado que la red esté "tensionada", achacando los colapsos a que hoy existe un tráfico "más alto" que en los años 90 y a un volumen de obras que tildó de "récord", con casi 3.000 millones de euros ejecutados por Adif en el primer semestre.

En un intento por escurrir el bulto, el ministro llegó a responsabilizar a la meteorología de las constantes paradas de los trenes, asegurando que el ferrocarril es "el sistema más sensible a las incidencias climatológicas". Mientras "las carreteras siguen funcionando, los aviones despegando y los barcos saliendo, los trenes casi siempre se detienen", justificó.

Las declaraciones se producen en una jornada nefasta más para la movilidad, con incidencias registradas en la C3 de Valencia por lluvias, problemas de señalización en Antequera Santa Ana (Málaga) y suspensiones en la Media Distancia de Cataluña. Un cuadro clínico que desmiente el discurso del Ejecutivo y refuerza la imagen de un Ministerio incapaz de atajar el deterioro estructural de las infraestructuras en España.