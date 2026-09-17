Puente hace suyo el "eso, a Vivas" de Sánchez y dice que Moncloa pecó de "ingenuidad" con él

La estrategia de Moncloa de situar a Juan Jesús Vivas como el responsable de que la situación en Ceuta siga lejos de resolverse mes y medio después ha continuado este jueves: el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido entrevistado en La Hora de la 1, donde se ha referido a la paralización "muy provisional" de los campamentos en el puerto y ha cargado contra el presidente ceutí achacándole todos los frentes abiertos.

Sobre el campamento en el puerto, Puente ha mostrado en este caso "prudencia" con los jueces que han paralizado la decisión a la espera de los expedientes y ha centrado sus críticas en el Gobierno ceutí, al que ha acusado, entre otras cosas, de "una profunda deslealtad" por su desacuerdo con las instalaciones, resuelto con la cesión de dos parcelas al Ministerio de Migraciones.

Tras negar que la instalación de cientos de inmigrantes en la zona pueda ser un problema (ha citado al hantavirus o el Aquarius), Puente ha respondido a la pregunta de Silvia Intxaurrondo de por qué "mes y medio después hay mil chavales en las calles". "Esto se está produciendo, y yo creo que ya está muy claro, porque el Gobierno de la nación está luchando contra un montón de agentes que quieren que esto se enquiste", ha dicho el ministro acusando al PP de impedir desde el traslado de menores a la instalación de centros para filiar inmigrantes.

Óscar Puente, sobre el enfrentamiento entre el Gobierno y el presidente de Ceuta: "Si al enfrentamiento le llamamos a que nosotros llamemos a las cosas por su nombre, se ha tardado por un exceso de prudencia por parte del Gobierno y una cierta ingenuidad" #LaHora17S pic.twitter.com/8prE1oGIe3 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 17, 2026

Preguntado en concreto por el "enfrentamiento" con Juan Jesús Vivas, Puente ha aseverado que "ha habido un exceso de prudencia y cierta ingenuidad" con el presidente de la ciudad autónoma desde el Gobierno central. "Vivas, más allá de su tournée por las televisiones, no ha colaborado con el Gobierno de España en ningún momento", ha dicho en la estela del "eso, a Vivas" que lanzó a la carrera Pedro Sánchez cuando le preguntaron por Ceuta en los pasillos del Congreso.

Sin referirse a la tournée del propio Sánchez o al responsable real de la situación, Marruecos, Puente ha dicho en otro momento que "hay quien quiere que hagamos magia" ante lo que está pasando. También ha insistido en que en el puerto había una parcela incluso más grande que se habría podido usar "si hubiera habido buena fe", censurando también la negativa de Vivas al uso de polideportivos. "Quien más tendría que poner sobre la mesa es quien más dificultades pone para que podamos resolverlo", ha dicho.