Qué riesgos plantea instalar un campamento de inmigrantes en el Puerto de Ceuta

"Un riesgo innecesario". Así califican las autoridades ceutíes y el empresariado la decisión del Ministerio de Óscar Puente de autorizar el uso de unos 16.000 metros cuadrados del Puerto de Ceuta para levantar un dispositivo temporal de acogida para cerca de 1.000 inmigrantes.

Se trata de una infraestructura crítica y esencial para el funcionamiento de la ciudad. El puerto se encuentra en el Estrecho de Gibraltar, el segundo corredor marítimo más transitado del mundo: por allí navegan cada año en torno a 130.000 buques, algo que lo convierte en un enclave estratégico para el control del tránsito internacional y para el abastecimiento energético que circula por esa ruta. Esto explica por qué a muchos les cuesta entender que se elija un espacio tan sensible para instalar un campamento de estas características.

A diferencia de otros territorios españoles, Ceuta no tiene conexión terrestre ni ferroviaria con la península. Su puerto no es, por tanto, una infraestructura más entre varias opciones: es prácticamente la única vía para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y el acceso de la población a productos básicos. Cada carga o descarga que se realiza allí funciona como una línea de suministro esencial para la ciudad, algo que se ha notado más todavía con las irregularidades del tráfico comercial en las fronteras terrestres con Marruecos en las aduanas. Es aquí donde reside el riesgo ante la alta probabilidad de que se produzcan incendios o alteraciones del orden público junto a instalaciones que la propia Administración clasifica como críticas.

Sin embargo, el puerto tampoco se limita al tráfico marítimo convencional. Sus instalaciones han recibido escalas de buques especializados en el tendido y mantenimiento de cables submarinos de fibra óptica, lo que lo sitúa también dentro de las infraestructuras críticas de telecomunicaciones. Esta faceta tecnológica cobra más peso si se mira el contexto geopolítico actual: porque los expertos lo califican como una "zona gris" en la que se difuminan las fronteras entre amenazas civiles y militares. Ceuta y Melilla, al ser las únicas fronteras marítimas exteriores de la Unión Europea en suelo africano, quedan especialmente expuestas a este tipo de estrategias híbridas, que van desde ciberataques a infraestructuras críticas hasta el uso de la presión migratoria como forma de desestabilización. Cualquier corte en la cadena de suministro del puerto tendría un impacto inmediato en el día a día de la población ceutí.

El aspecto económico también es importante. A nivel nacional, el sector portuario apenas representa el 1% del PIB de España, pero en los territorios extrapeninsulares esa dependencia se dispara. Se calcula que al menos un 15% del PIB depende de los puertos, y en Ceuta y Melilla esa cifra se vuelve esencial para la economía local. En el propio recinto portuario trabajan numerosas empresas y trabajadores vinculados al transporte marítimo y la logística, además del tránsito diario de pasajeros y mercancías. Ese peso económico explica por qué el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria votó en contra —con cuatro votos a favor y once en contra— de ubicar un centro de acogida en el Muelle de Poniente, antes de que el Gobierno decidiera asumir unilateralmente el control de esos terrenos. Esa negativa cuenta además con el respaldo de la Confederación de Empresarios de Ceuta, que considera el puerto una infraestructura esencial y estratégica para la actividad económica, logística y comercial de la ciudad que no debería destinarse a un asentamiento de inmigrantes.

A todo esto se suman las consecuencias que tendría el nuevo campamento sobre el trabajo de la Policía Nacional en la zona, en un momento en el que ya hay desplegado un dispositivo especial con cientos de agentes de refuerzo desde la llegada masiva de finales de julio.