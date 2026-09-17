Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: las consecuencias de la invasión de Ceuta y la cloaca del PSOE.

Boicot del PSOE a Ceuta en Europa

Hoy se vota en Europa una resolución de apoyo a Ceuta y lo más probable es que no salga adelante por culpa del PSOE. El Mundo avanza que "el veto socialista bloquea una respuesta europea a Marruecos" para proteger al régimen de Rabat y evitar críticas. Los populares europeos buscan in extremis los apoyos que necesitan en el grupo de Giorgia Meloni y en Patriots, al que pertenece Vox, pero admiten que "es totalmente factible" que hoy no se apruebe. Los socialistas no apoyarán el texto de los conservadores y, a cambio, proponen una resolución alternativa en la que se ensalza al Gobierno marroquí porque —insisten— impulsó un "rápido retorno". Sin embargo, Quico Alsedo desmonta en el mismo diario el relato y revela que el reino alauí impidió el regreso de 800 menas en la invasión de 2021, y recuerda que tras la avalancha de julio no se ha hecho cargo siquiera de los fallecidos, hasta el punto de impedir la entrada de los cuerpos al país. Uno de los cadáveres que se ha negado a aceptar es el del chico de 17 años que murió por diabetes en un centro tutelado.

Sánchez vuelve a demostrar su falta de empatía

Lo que está pasando en Ceuta recuerda cada día más a lo que pasó en Valencia hace casi dos años. Si entonces el desaparecido era Mazón, ahora han sido Sánchez, el delegado del Gobierno en Ceuta y Diego Rubio. Ayer, la respuesta del presidente a un periodista que le preguntaba por los menores de edad —"Eso a Vivas"— ha devuelto a Iñaki Ellakuría a 2024, al "si quieren ayuda que la pidan", cuando los valencianos buscaban a sus muertos bajo el barro. Los periódicos hablan este jueves de "guerra política" entre el Gobierno central y Ceuta. En medio están los 3.000 menas que siguen vagando por las calles ceutíes: unos dos mil filiados y otro millar sin filiar. Desde el otro lado del Estrecho las autoridades alertan de que podrían ser más porque empiezan a aparecer decenas de inmigrantes, entre ellos menores, en pisos, sótanos y azoteas patera por los que algunos están pagando 7.000 euros al mes, como denuncia El Mundo. El presidente deriva toda responsabilidad en Vivas mientras exime a Marruecos e insiste en su colaboración en los retornos. Sin embargo, Yésica Sánchez demuestra en Libertad Digital que Rabat estaba detrás de la invasión. Cuenta nuestra compañera que el Ejército marroquí sacó de un orfanato a 68 niñas, de entre 10 y 14 años, para obligarlas a entrar en Ceuta durante la avalancha. Y en este clima de tensión entre el Gobierno central y el de la ciudad, el presidente fija de nuevo su atención en la Casa Real. Sánchez quiere colarse en el viaje de los Reyes a Ceuta. Lo cuenta La Razón, donde Javier Portillo admite que esto también le recuerda a la dana, a la imagen de Paiporta.

Sánchez busca en Ceuta una foto como la de Paiporta 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/XjLWB3GCdA — esRadio (@esRadio) September 17, 2026

La justicia independiente sigue su curso

La juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha reclamado todas las comunicaciones y alertas previas a la invasión. Esta es la noticia de portada de ABC, donde subrayan además que la magistrada ha solicitado también un análisis biométrico de gendarmes marroquíes y datos a Google y Meta de teléfonos desde los que se organizó el asalto. En el auto, Tardón ha vuelto a pedir confidencialidad a los mandos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el CNI a fin de evitar filtraciones. Además ha citado a declarar al presidente ceutí y al exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en calidad de testigos.

"Tres canallas contra los caballas"

La polémica por la actitud de Mbappé, Vinicius y Konaté, negándose a mostrar el mensaje de apoyo a los ceutíes, a los caballas, sigue haciendo que corran ríos de tinta. El delantero francés ha explicado en As: "Quería tener también un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida". Rubén Cañizares, que escribe en ABC, tiene otra versión: "Mbappé cree que cualquier gesto que pueda herir las sensibilidades del pueblo africano podría tener una repercusión negativa en los votos para el Balón de Oro". Rafa Cabeleira, sin embargo, aplaude en El País lo que hicieron los madridistas: "Ni medio reproche a que un futbolista no se deje manipular por esta o aquella asociación de empresarios". Federico firma una columna en las páginas de Deportes de El Mundo en la que va más allá de la cuestión de los trofeos individuales: "Detrás de este alarde de simpatía por los invasores de España —dice— está el plan marroquí para el Mundial, el estadio de Casablanca, negociado por Ábalos con nuestro dinero, pan y circo para esa juventud que, cada día, siembra el terror en Ceuta".

La heroica juez Biedma actúa contra las cloacas del PSOE

La juez Beatriz Biedma, instructora del caso del Hermanísimo, ha decidido personarse en la causa de las cloacas del PSOE como acusación particular. Se presenta como perjudicada por una operación de desprestigio que habría incluido, lo recoge el diario extremeño Hoy, posibles contactos "con un conocido clan" del narcotráfico, asentado en Badajoz, con el fin de actuar contra ella. La conexión entre las cloacas y el narco sería el expresidente del club de fútbol de la ciudad, Joaquín Parra.

En los tribunales podría acabar también el exministro de Defensa de Zapatero, José Bono. Según El Confidencial, el ex dirigente socialista ha amasado una fortuna colaborando en secreto con una decena de empresas que se han adjudicado grandes contratos públicos del Gobierno de Sánchez. Las últimas son dos empresas militares y dos constructoras a las que asesora y que han obtenido contratos de Defensa y Transportes (Robles y Puente).

Von der Leyen le tira la caña a Canadá

La presidenta de la Comisión Europea quiere que Canadá sea el primer Estado asociado a la UE. Coincide la prensa en señalar que es más una declaración de intenciones y un desplante a Trump por sus habituales bravuconadas y el maltrato a Ottawa que una opción real porque, como señala ABC, conllevaría, entre otras cuestiones, modificar varios tratados. Por no hablar de que 10 Estados miembros todavía no han ratificado el acuerdo comercial que se aplica provisionalmente desde 2017.