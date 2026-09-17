Vivas responde a Sánchez: "La competencia para identificar a las personas, adultos y menores, es de Interior"

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido declarar la guerra sin cuartel al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en un intento desesperado por ganar el relato de la desastrosa gestión de una crisis, la de la invasión de la ciudad autónoma. Pese a todos los intentos, no consiguen darle la vuelta en la opinión pública. Tras culpar a Israel, a Rusia, a la ultraderecha, a la Policía, la Guardia Civil y al CNI de lo que ha ocurrido e intentar desviar la atención hacia el Rey, y tras varios cambios de guion en el argumentario, el último intento es señalar directamente a Vivas.

Pero también aquí están teniendo dificultades a la hora de colocar su relato, pues Vivas no sólo avisó días antes de lo que iba a pasar —fue acusado por el jefe de Gabinete del presidente de estar poniéndose muy "pesado"— sino que, a diferencia de Pedro Sánchez, que no interrumpió sus vacaciones en La Mareta, el presidente ceutí ha estado al pie del cañón desde el primer día.

Ayer, tras la sesión de control al Gobierno en el Congreso, le preguntaron al presidente del Gobierno sobre los 1.000 menores que seguían deambulando por Ceuta. En un tono displicente y nada empático, sin pararse ante los periodistas, Sánchez dijo: "Eso, a Vivas. Pregúntele".

El tono y la actitud de Sánchez dejó estupefacto a todo el mundo, y ha provocado horas de debate sobre de quién es la competencia sobre esas menores, más allá de la nula empatía demostrada hacia Ceuta y las menores que siguen deambulando por la ciudad por parte de un presidente que se dice progresista. Todo ello cuando, además, desde el 25 de agosto existe un mando único para la gestión de la crisis, al frente del cual está Ángel Víctor Torres.

Esta mañana el presidente de Ceuta ha dejado claro en Espejo Público de Antena 3 que la competencia para identificar a los inmigrantes, sean menores o adultos, es del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno. Y la pregunta que le hicieron al presidente del Gobierno era sobre 1.000 menores que seguían deambulando por la ciudad, es decir, aún sin identificar.

"ESO A VIVAS, PREGÚNTELE" Pues Vivas responde. 👇🏼 pic.twitter.com/2gRgU9VgZE — Partido Popular (@ppopular) September 17, 2026

En su tono pausado, Vivas considera "una salida de tono, por llamarlo de alguna manera" la respuesta de ayer de Pedro Sánchez en los pasillos del Congreso. "Siendo el presidente del Gobierno de España, debe de saber que la competencia para identificar a las personas, sean adultos o sean menores, le corresponde al Ministerio del Interior y a la Delegación de Gobierno. Y que cuando se trata de menores, la propia Delegación de Gobierno y el Ministerio del Interior son quien los pone a resguardo bajo la tutela de la Ciudad Autónoma, que es quien tiene la competencia (…) Pero después de que hayan sido identificados. El problema es que todavía el Gobierno no sabe decirnos cuántas personas hay en Ceuta. Han pasado 50 días desde la invasión, y ya no digo los menores, sino el conjunto de personas. No sabemos cuántos hay".